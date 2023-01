Aiseau-Presles: les dates des prochains stages sont connues aux Castors

De nombreux thèmes variés étaient proposés en relation avec les festivités de Noël et de Nouvel An. En effet, tous les sens étaient en effervescence et mis à contribution pour que chaque enfant, librement, individuellement ou en groupe y trouve son compte et passe d’agréables moments à la Ferme des Castors. Au menu, il y avait notamment un stage cuisine découverte Food du monde. Après avoir convenu des règles de vie permettant un fonctionnement optimal du groupe, les Food du monde ont entrepris leur voyage à la découverte du monde.

Les dates des stages sont programmées

Première escale en Belgique avec la recette des Mains d’Anvers et avec les Walloniades pour se défouler un peu. Ensuite, étape au soleil en Inde où l’odorat et le goût ont été mis à l’épreuve avec la découverte des épices. Escale suivante au Maroc avec ses célèbres et bien aimées cornes de gazelle et un jeu traditionnel ressemblant au hockey, qui se joue avec des bâtons. De nombreuses autres activités au quotidien ont permis aux participants de garder de bons souvenirs de cette semaine à la Ferme des Castors. Chaque enfant a ainsi pu, à sa convenance, se détendre, changer de rythme, se ressourcer mais aussi être acteur de son temps de vacances. Le tout avec une équipe d’animation au top composée de bénévoles, volontaires castors et de travailleurs.

Quant à la réforme des rythmes scolaires, elle est donc bien assimilée par les Castors et c’est ainsi que les prochaines vacances sont programmées avec les congés de détente, du lundi 20 février au vendredi 3 mars ; les vacances de printemps, du lundi premier mai au vendredi 12 mai et les vacances d’été, à partir du samedi 8 juillet 2023.

Renseignements et inscriptions au 071 76 03 22.