Budget en boni grâce à une année de… 14 mois - « Un budget dans lequel rien, finalement, ne nous dérange »

Malgré quelques dépenses en baisse, la commune est confrontée à une augmentation de 944 000 €, portant le total des dépenses à 17 446 760 €. L’inflation est passée par là, on s’en doute. Les trois indexations annoncées pèsent 360 000 € de plus pour les salaires des agents communaux. Le prix de l’énergie fait grimper de plus de 200 000 € les dépenses de fonctionnement… seulement. Cela grâce à la biométhanisation qui alimente le site de l’administration. On pointe aussi l’adhésion, avantageuse, de la commune au secteur propreté de Tibi, qui coûtera 101 000 €. Les dépenses de transfert grèvent aussi le budget, en particulier la dotation de la zone de police (290 000 €) et la zone de secours (85 488 €). Pas de hausse, en revanche, de la dotation du CPAS, 2,2 millions€.

Les dépenses de dette augmentent aussi (+ 332 000 €), avec la hausse des taux d’intérêt: "Cela montre qu’on continue à investir dans les infrastructures publiques", tempère l’échevin des Finances, Dominique Grenier. On note aussi que 70 000 € ont été inscrits pour constituer un 2e pilier de pension pour le personnel contractuel, et que 120 000 € sont prévus pour engager du personnel.

Les effets d’une loi de 2003

Pour faire face à ces dépenses accrues, la commune peut compter sur un accroissement de 1 435 229 € de ses recettes par rapport à la dernière modification budgétaire de 2022. Ce qui peut paraître étonnant. L’explication principale vient du SPF Finances. Il y a bien sûr, toujours, l’impact positif de la hausse de l’inflation sur les salaires en 2022, mais surtout l’application de la loi comptable (fédérale) de… 2003 qui permettra aux communes de percevoir une sorte d’arriéré correspondant à deux mois de recettes à l’IPP, soit 14 mois au lieu de 12. Providentiel, a-t-on envie de dire. "Sans cela, on aurait été en déficit", reconnaît l’échevin. À cela il faut ajouter 56 000 € de plus d’additionnels au précompte immobilier et une hausse de la dotation du Fonds des communes de plus de 500 000 €.

Malgré le contexte tendu, la commune a prévu près de 4 421 000 € d’investissements, plus les 805 000 € de dossiers antérieurs qui seront engagés en 2023, comme la réfection du pont de Presles (550 000 €). La commune a freiné certains dossiers du Plan communal d’investissements (PIC), pour se concentrer sur l’assainissement du SAR Soudière (2,8 millions€) qui sera compensé par la revente des terrains assainis du Puits Saint-Henry, rue Lambot, et de l’école des Binches. Aussi au programme: des réfections de voiries (450 000 €) et la maintenance de la biométhanisation (381 000 €) dont les comptes sont positifs depuis 2021, a indiqué l’échevin Grenier, louant au passage cet investissement visionnaire, judicieux aux plans environnemental et économique, plus que jamais. Si, pour 2024, la commune table encore sur l’inflation favorable pour les additionnels, elle devra aussi composer avec les coûts salariaux accrus des zones de police et de secours. Pas gagné, donc. "En arrivant ici, aux Finances, on me disait qu’on allait droit dans le mur, se remémore l’échevin. On a fait face aux subprimes, puis au Covid, aux inondations, maintenant à la guerre. On n’est toujours pas dans le mur", sourit-il.

"Un budget sans ambitions, incolore, inodore et insipide, un budget dans lequel rien, finalement, ne nous dérange puisqu’il n’y a pas grand-chose." Ainsi le groupe Ensemble, par la voix de Philippe Charlier, conclut-il sa critique du budget 2023, sur lequel il s’est abstenu. Pour le principal groupe d’opposition, la seule motivation de la majorité était de présenter le budget en équilibre, ce qui a pu être fait en réalisant des économies sur beaucoup de postes, dit-il. Ensemble pointe une nette augmentation des recettes – de 2 152 365 € par rapport au budget initial de 2022 – pour aboutir à un maigre résultat positif de 66 000 € jugé inespéré, s’exclame Charlier.

Dans le détail, si le groupe se réjouit de voir inscrits 70 000 € pour le second pilier de pension pour les agents contractuels, il fait observer que le remplacement du directeur général, admis à la pension depuis le 1er juillet, n’est pas d’actualité. Mais surtout, Ensemble déplore un "abandon" des investissements au budget extraordinaire. Rien pour les cimetières, l’enseignement, les eaux usées, les cultes, la police, le logement, l’assistance sociale, l’éducation populaire, l’administration générale. Et rien pour la mobilité dont le dossier relatif aux honoraires pour le plan communal a été reporté. Ensemble s’en prend aussi au principal poste de l’extraordinaire, l’assainissement de la Soudière, pris entièrement en charge par la commune. Enfin, Ensemble voit d’un œil circonspect la dépense de 381 000 € pour la biométhanisation "qui aura déjà coûté très cher à la commune".

Pour Acap6250, Franco Terzi s’est aussi abstenu. Il juge aussi le budget "peu ambitieux". "Il y a peu d’évolution entre 2022 et 2023 malgré une hausse des recettes de 2 millions€". Il s’inquiète de l’aide aux sinistrés des inondations et des 460 000 € restants pour cela. "Il y a peu de projets nouveaux et certains postes sont à zéro, comme l’enseignement, les cimetières." Pierre De Roover, pour Écolo, a voté tout en nuances: favorablement au service ordinaire, mais en optant pour l’abstention à l’extraordinaire.