De nouvelles déviations mises en place à Aiseau-Presles

Sur Pont-de-Loup, justement, les travaux de la rue d’Aiseau se poursuivent également. La phase 2 du chantier bat son plein et le tronçon de la phase 1, du côté de Châtelet, reste fermé, à part aux riverains. Dès lors, dans cette zone, les déviations s’effectuent via la rue de Fleurus dans un sens et via la rue du Sondage, dans l’autre sens.