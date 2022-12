Des stages d'équitation chez les Castors à Aiseau-Presles

Les spectateurs venus admirer ce déambulé des chevaux et de leurs cavaliers au travers de figures et de sauts d’obstacle ont été séduits par les prouesses étincelantes.

La préparation des chevaux aura été le moment le plus délicat: les équidés ne sont pas habitués du tout de se mouvoir avec des guirlandes de lampes accrochées sur la bride, la crinière, la selle et jusqu’à la queue. Et puis la nuit noire, avec toutes les lumerottes éblouissantes qui ceinturaient la piste, aura aussi donné du fil à retordre aux cavalières. Pour les vacances d’hiver, l’équipe d’animation du manège des Castors organise des stages d’équitation au naturel. Les animateurs équestres mettront en relation l’enfant avec la nature, le cheval et les autres participants. Les stages ne demandent aucune compétence en équitation. Les leçons et activités proposées se déroulent au grand air avec le cheval et sont proposées à tout enfant ou adolescent. Ils sont adaptés aux attentes et capacités du public. Les enfants seront accueillis soit en initiation (baptême à cheval) et apprentissage, ou soit en perfectionnement selon leurs niveaux. Les cavaliers seront quant à eux accueillis dans des installations adaptées. Ils monteront de 1h à 1h30 par jour (selon la forme).

Les enfants seront également initiés au métier de palefrenier avec l’entretien des box et le pansage des chevaux. De plus, des cours d’hippologie seront présentés de manière ludique.

Parallèlement au plaisir de se mettre en selle, les enfants auront la possibilité de participer à de nombreuses activités sportives et de bénéficier de l’accès gratuit à Castorland.be, la grande plaine de jeux. En dehors des congés scolaires, le manège, tel un cercle équestre, accueille tous les cavaliers en devenir, les cavaliers débrouillards ou confirmés pour des leçons adaptées à leur niveau. Avec aussi des activités de mini-équitation pour les tout-petits, de 3 à 6 ans.

www.castor.be/manege, info@castor.be, 071 76 03 22