Bornes de recharge à aiseau-Presles: des précisions sur le financement

"Ores n’intervient plus, depuis un changement de décret, dans le financement et l’installation des bornes publiques de recharge de véhicules", fait savoir le gestionnaire de réseau de distribution. "Le rôle d’Ores dans ce contexte est de réaliser les raccordements qui sont à charge de la Commune ou de la Région wallonne."

Dans le cas présent, il s’agit bien de la Région wallonne. "Via le Plan de relance et de résilience (fédéral), précise-t-on à l’Administration communale d’Aiseau-Presles. Et c’est la Région qui a mandaté l’intercommunale Igretec pour développer des projets (NDLR: de bornes de recharge) au niveau local." Quant à l’opérationnalisation des infrastructures, elle se fera par le biais de partenaires privés.