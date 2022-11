Pensions: du neuf pour les contractuels

Le conseil communal a décidé d’adhérer à la centrale d’achat du SPF Pensions, en vue d’atteindre cet objectif. Cette possibilité fait suite à une décision du Parlement fédéral prise en février 2022. Le prestataire est Ethias, qui a créé un fonds de pension dans ce but. Aiseau-Presles n’adhérera au système qu’à partir du 1er janvier 2023, non sans avoir négocié avec les syndicats. Elle constituera un fonds à hauteur de 3% de la masse salariale, soit un montant compris entre 80 000 et 100 000€ par an.