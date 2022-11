Favoriser les circuits courts. Aider les agriculteurs à retisser des liens avec les consommateurs. C’est le double objectif de cette nouvelle campagne d’affichage et de sensibilisation de la Province de Hainaut à travers son agence Hainaut Développement, sous la tutelle de la députée provinciale MR Fabienne Devilers.

Cette dernière dévoile: "Nous avons conçu et produit des supports pour améliorer la visibilité des points de vente à la ferme". Le matériel publicitaire est disponible, gratuitement: "Ces supports vont être offerts aux agriculteurs qui nous en font la demande." Il s’agit d’une part de beach flags, des drapeaux qui peuvent être installés aux abords des exploitations. Ces drapeaux renseignent l’existence d’une activité de vente directe. D’autre part, des affichettes et des slogans sont disponibles pour mettre l’accent sur des enjeux essentiels du secteur. Comme la lutte contre le jet de canettes métalliques dans les champs, avec des conséquences parfois tragiques sur le bétail qui avale ces déchets.

Animations dans les écoles et sensibilisation

"Pour identifier les besoins, un groupe de travail constitué essentiellement d’agriculteurs se réunit depuis trois ans à intervalles réguliers", poursuit Fabienne Devilers. "C’est ce groupe de travail qui a fait émerger la nécessité d’organiser des animations dans les écoles ou de monter l’événement Rendez-vous en terre agricole", explique Geneviève Maistriau, responsable du service Agriculture de Hainaut Développement.

C’est aussi au sein de ce groupe que l’opération "Oh la bâche, stop à l’agribashing" a vu le jour. Elle s’est concrétisée par la rédaction d’une vingtaine de slogans déclinés en différents formats: des bâches de 3 mètres sur un et des affiches A3 à apposer aux fenêtres… "Si le confinement du Covid-19 a boosté les circuits courts, la sortie de crise sanitaire n’a pas permis de fidéliser les clients", constate la députée provinciale.

Mieux pour la planète

Selon une étude de Biowallonie et ConsomAction menée auprès des acteurs du bio, des circuits courts et du vrac, 80% des sondés ont perdu du chiffre d’affaires entre les premiers semestres 2021 et 2022. Les fréquentations ont baissé de manière significative. Pour promouvoir une alimentation saine et durable, la province de Hainaut a donc défini un plan d’actions dont la nouvelle campagne, à laquelle participent à ce jour quelque 400 exploitants. Consommer local aura toujours une empreinte écologique plus faible, mais aussi une dimension sociale positive et un meilleur rapport qualité prix. Toutes les infospratiques sont disponibles auprès de l’agence provinciale Hainaut Développement.

Le Hainaut, une province très agricole

Territoire à forte densité de population, le Hainaut est aussi la première province du pays en termes de superficie agricole utilisée: 2104 kilomètres carrés sont en effet dévolus au secteur, soit plus de la moitié du territoire hennuyer. Dans une plaquette de présentation, il apparaît que 3914 exploitations y sont actives, avec plus de 6750 emplois réguliers. Près d’un tiers des terres sont dédiées à la culture de céréales et 10% à la culture industrielle. L’élevage reste un pilier de l’agriculture en Hainaut: 272 346 bovins sont recensés, dont 110 822 vaches laitières et allaitantes. Il faut y ajouter 145 822 porcs, 11 288 moutons, 5 506 chèvres et 2,3 millions de volailles.

"La vente directe n’est pas seulement un moteur de la sauvegarde de notre activité", selon Bernadette Vromman de la Ferme des Grands Prés à Liberchies. "Il est en effet essentiel et urgent de retisser des liens sociaux." À Ham-sur-Heure/Nalinnes, Laurence Roulin-Durieux, qui a transmis son exploitation à ses enfants de 25 et 26 ans, insiste sur le fait qu’il est impossible aujourd’hui de nourrir tout le monde avec du local. "Les filières industrielles restent primordiales. Mais il faut éduquer la jeunesse à la découverte des acteurs agro-alimentaires de proximité, aux réalités de leurs métiers. Et la campagne de la Province de Hainaut y contribue."

À Presles, Christine Wyngaert et son mari ont aménagé un magasin dans leur exploitation de la rue Grande. Ils y proposent des préparations laitières et fromagères maison, ainsi que des produits issus de filières locales saines et durables. Faire ses courses près de chez soi, à la ferme du coin, est une habitude à redécouvrir. La grande distribution a éloigné le consommateur du producteur. La Province de Hainaut veut ramener les familles dans les fermes.

Selon la députée provinciale Fabienne Devilers, "Ce n’est pas seulement bon pour le climat et pour l’économie de proximité, c’est aussi utile pour le bien vivre ensemble.".