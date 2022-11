Aiseau-Presles: dans la voiture en sens interdit, le duo de voleurs recherchés par la police

Au départ, difficile d’identifier les deux individus qui viennent de commettre les deux tentatives de vols. Mais, par hasard, au détour d’une rue, les policiers locaux parviennent à mettre la main sur Nouchka et Quentin. "Les agents avaient obtenu une description physique des auteurs via un témoin. Ils sont tombés, par hasard, sur un véhicule suspect qui circulait à contresens. À l’intérieur de la voiture, ils ont découvert les deux prévenus, ainsi qu’un barillet de portes et une pince-monseigneur", précise le substitut Signor. Bingo !