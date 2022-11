Aiseau-Presles: combats de cerfs et castors en forêt

À l’orée d’un autre bois, c’est le castor et ses constructions caractéristiques que les naturalistes en herbe sont allés observer. Il est vrai que l’association les Castors, qui doit son nom à son animal fétiche, se devait d’organiser une sorte de "pèlerinage" sur les traces du castor.

D’autres sorties et observations sont prévues, dans nos belles contrées de la Basse-Sambre, activités qui associent: la randonnée, la découverte nature. en plein air.

Agréé comme organisme d’éducation à la nature

Les nombreuses activités nature développées depuis plus de 43 ans par les Castors sont appréciées par le grand public, les enfants, les écoliers et leurs instituteurs, les familles, les professionnels (animateurs ou guides nature), bon nombre d’associations et de mouvements de jeunesses. Les activités menées touchent, de façon transversale, des secteurs aussi divers que la nature et l’environnement, l’écologie, bien entendu, mais aussi l’agriculture, la santé, la biodiversité, le climat, la consommation, les déchets, la mobilité douce, l’énergie, etc. Avec ce déploiement d’activités liées à la nature et à l’environnement, les Castors sont reconnus en tant qu’association régionale environnementale. Régionale car les castors couvrent une zone à cheval sur les deux provinces de Hainaut et Namur avec notamment les entités de Châtelet, Gerpinnes, Fleurus, Aiseau-Presles, mais aussi Sambreville, Jemeppe-sur-Sambre, Fosses-la-Ville.

Avec leur centre nature de Hockai-Francorchamps (entité de Stavelot) implanté à la lisière du parc naturel du plateau des Hautes-Fagnes et leur implantation à Bouillon en bordure de la Semois, les Castors couvrent par ailleurs une bonne partie de la Wallonie.

Rappelons enfin que les Castors sont agréés en tant qu’organisme d’éducation à la nature et aux forêts, avec l’intervention financière de la Région, pour les activités de formation et de sensibilisation au patrimoine wallon.