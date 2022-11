Aiseau-Presles : une grande journée Environnement et énergie

C’est peu dire que l’emballement des prix de l’énergie soit au cœur des préoccupations des citoyens, des ménages, des indépendants et des TPE/PME. Les plus optimistes parviennent à y voir une manière de changer les habitudes des uns et des autres, afin d’accélérer la transition écologique de la Wallonie. Inscrite à la fois dans le projet "zéro déchet" de l’intercommunale Tibi et le processus Pollec, la commune d’Aiseau-Presles a décidé de mettre sur pied un grand événement pour accompagner chacun dans sa réflexion et son passage à l’action, en ces matières.