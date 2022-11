Aiseau-Presles: des questions et des craintes à propos d'un projet agrivoltaïque

Bien que le type de permis ne l’exige pas, Sambre Agri Énergie vient d’organiser une séance d’information à l’école Saint-Joseph. Par souci de transparence, de dialogue. Une trentaine de personnes y ont pris part. Principalement pour exprimer leurs craintes et griefs, trouver des réponses à leurs interrogations, rapporte Alex Houtart, en charge du projet. Avec une question redondante: pourquoi à cet endroit ? Un nouveau quartier en avait échaudé certains du côté de la rue de l’S, évoque le promoteur. Mais d’autres arguments sont avancés.

Le paysage bucolique menacé, d’abord, alors qu’il fait le bonheur des habitants et des promeneurs. "Le premier riverain concerné, rue de l’S, semble toutefois satisfait du recul de l’installation vers le bois et de la haie de 2 mètres qui serait plantée." Mais Le terrain se situe en zone agricole, toujours utilisé comme tel même s’il y est fait mention d’une surveillance de pollution de la nappe aquifère en lien avec l’ancienne carrière Moreau de Bouffioulx, jadis décharge de déchets d’incinération. Pour certains, les panneaux solaires réduiraient la vocation agricole du site. Ce que réfute Alex Houtart pour qui la destination de terres agricoles ne se réduit pas aux cultures mais concerne aussi l’élevage, qui plus est dans des secteurs en difficulté comme les ovins et l’apiculture. "L’agriculture extensive prévue permettrait en outre d’améliorer une terre appauvrie".

Côté politique, Philippe Charlier enfonce un coin en rappelant qu’une circulaire du ministre Borsus, datant du 21 janvier 2022, rend impossible un projet photovoltaïque développé au détriment de terres agricoles… "On s’étonne aussi que le promoteur avance la proximité de la sous-station Elia de Farciennes, fort éloignée, ce qui engendrerait des coûts de raccordement." Et le conseiller preslois de s’étonner, comme d’autres, que Sambre Agri Énergie n’ait pas pu trouver, parmi ses dix sites étudiés, une friche industrielle qui n’aurait pas posé problème à ce projet qu’il juge "beau, et qui tient la route". "Pourquoi pas, justement, l’ancienne carrière Moreau, totalement à l’abri des regards ?" lance-t-il. Quant aux bénéfices que pourraient dégager du projet les Aiseau-Preslois, il objecte que les communautés d’énergie ne sont pas encore réalité en Wallonie…

"Il y avait des craintes, certes, mais on y a relativement bien répondu", estime Alex Houtart, qui constate que la réunion s’est terminée par un verre de l’amitié "de façon constructive et respectueuse". "Les avis étaient partagés", pense pour sa part Philippe Charlier. Qui, comme des habitants opposés au projet, a tout de même envoyé une lettre au collège communal pour faire part de ses doléances au cas où un recours contre le permis auprès du gouvernement wallon serait envisagé…

Permis qui, précisons-le, ne sera pas délivré par la commune, mais par les fonctionnaires wallons technique et délégué. Le collège communal ne remettra qu’un avis, non sans avoir pesé toute la portée du projet, en positif et en négatif, et en ayant analysé les réactions des citoyens exprimées dans l’enquête publique qui s’achèvera ce 7 novembre.