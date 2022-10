Aiseau-Presles : le plus grand projet agrivoltaïque de Wallonie

L’enquête publique, relative à la demande des permis nécessaires, a commencé ce lundi et s’achèvera le 7 novembre. Mais les prémices de ce projet remontent à près d’un an et demi. Notamment parce que les promoteurs ont pris le temps de l’adapter pour qu’il aille au-delà de sa simple acceptation.

Agriculture et énergie

Il s’agit d’un projet "agrivoltaïque", explique Alex Houtart, qui pilote le dossier. Autrement dit, un projet où l’aspect agricole est aussi important que le volet énergétique. Pas un simple champ photovoltaïque, créé au détriment de la terre nourricière, donc souvent décrié.

Retenu après la visite d’une dizaine de sites potentiels dans la région, le site de Presles offre une belle opportunité. Le terrain, d’une surface de 29 hectares, se situe dans le périmètre d’une sous-station électrique Elia, à Farciennes. Il ne pose guère de désagrément, au plan visuel, que pour les rues de l’S et de Namur, où la vue serait protégée par une longue haie.

200 brebis et un rucher

Situé en zone agricole, il a aussi l’attribut de "zone polluée ou sous surveillance de pollution", ce qui limite son risque de se voir rejeté au plan de l’aménagement du territoire. "De plus, l’analyse du sol révèle un appauvrissement qui impose de passer à de l’agriculture extensive. Il faut aussi ajouter que la terre appartient à un agriculteur en fin de carrière qui était à la recherche d’une opportunité pour valoriser son bien."

"Enfin, deux agriculteurs, actifs dans des secteurs en difficulté en Wallonie, sont intéressés par ce type d’exploitation: la Ferme des Grands bois, de Gerpinnes, et Beelgium, de Boninne. Le terrain sera ensemencé avec des plantes mellifères et idéales pour le fourrage: on pourra donc élever 150 à 200 brebis et installer un rucher qui s’ajoutera aux 500 ruches que les deux apiculteurs exploitent déjà en d’autres lieux."

Il est prévu que les deux occupants soient liés au promoteur par un contrat de projet agricole de 30 ans, Sambre Agri Énergie prenant en charge leur loyer et procédant à divers aménagements (clôtures). En contrepartie, les occupants s’engagent à mener leur exploitation agricole et à entretenir le terrain, par écopâturage essentiellement.

De l’électricité pour 5 000 ménages

Installés sur 19 des 29 hectares, par rangées espacées de 5 mètres et à des hauteurs pouvant varier entre 90 cm et 2 mètres, les panneaux solaires permettront de protéger les animaux contre la chaleur et le soleil, mais aussi la pluie. Placés sur trackers pour suivre idéalement le soleil, ils pourront aussi être programmés selon la météo pour permettre un développement optimal des végétaux de la pâture.

Outre le rôle de "bergerie solaire", les panneaux produiront de l’électricité, bien sûr. Avec une puissance installée de 14 mégawatts crête, ils généreraient 140 gigawatts/heure par an. Soit la consommation annuelle de 5 000 ménages, presque autant que ce que compte Aiseau-Presles. Sambre Agri Énergie espère pouvoir convaincre les citoyens, non seulement en recourant à cette énergie renouvelable, produite localement et moins chère, mais aussi de s’impliquer dans le projet financièrement (lire l’encadré).

L’investissement est estimé à 10 millions€, le retour sur investissement étant attendu 15 à 20 ans plus tard. Quant au timing, il dépendra notamment de l’obtention des permis. Le promoteur est optimiste: "On a fait un énorme travail de transparence, on a rencontré les citoyens pour répondre à leurs remarques, leurs doléances." Si la commune, elle aussi consultée préalablement, sera appelée à rendre un avis, ce seront les fonctionnaires délégué et technique qui rendront leur verdict. L’espoir est de voir le projet, qui deviendrait le plus important du genre en Wallonie, achevé début 2024.

Dans l’immédiat, la population est invitée à la réunion d’information organisée dans le cadre de la demande de permis ce jeudi 27, à 19 h, à l’école Saint-Joseph de Presles.