Aiseau-Presles : Halloween pour les moins de 12 ans au Salon communal, ce 29 octobre

L’échéance se rapproche, les frissons vont déferler aussi sur Aiseau-Presles, à la fin de ce mois, pour la fête d’Halloween. Le service communal Animation Médiation Éducation a mobilisé plusieurs partenaires pour mettre sur pied une après-midi concoctée pour les plus petits, jusqu’à 11 ans inclus, pas plus. De 14 heures à 18 heures, ce samedi 29 octobre, ils seront accueillis au Salon communal Dins Les Courtis, 99 rue Lambot, par les équipes de la Commune, de l’ASBL « TAO », de l’AMO Visa Jeunes, de la Ferme des Castors, du comité féerique de Pont-de-Loup et du comité « Cité Solaire ». Au programme : jeux, danse, bricolages, concours de déguisements et, bien sûr, chasse aux bonbons. L’inscription est obligatoire, par courriel, à l’adresse ame@aiseau-presles.be, pour ce lundi 24 octobre au plus tard. Une PAF de 4 € par enfant sera demandée, le 29/10, à l’entrée du Salon communal ; paiement uniquement par Bancontact.