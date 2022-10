Fleurus et Aiseau-Presles: des investissements énergétiques communs

C’est devenu le sujet de préoccupation principal, à juste titre : comment agir au mieux, dans le chef des ménages, afin de résister à la crise et, surtout, de faire face à la hausse des factures d’énergie ? La Ville de Fleurus et la commune d’Aiseau-Presles ont décidé, dans ce contexte, de mettre leurs ressources en commun, afin d’offrir des pistes de solution aux citoyennes et citoyens frappés de plein fouet par la hausse des prix.