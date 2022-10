Aiseau-Presles : l’histoire des béguinages commence à Oignies

Si la localisation du "protobéguinage" d’Oignies est distincte de l’ancien prieuré, il lui est lié par les trois personnalités d’exception qui y ont vécu à la fin du XIIe siècle, Marie d’Oignies, l’homme d’Église Jacques de Vitry et l’orfèvre Hugo d’Oignies, auteur du trésor classé parmi les sept merveilles de Belgique.

Cette particularité valait bien une mise en valeur. C’est ce qu’on s’est dit, dès 2016, dans les milieux catholiques, localement et jusqu’à l’Évêché de Tournai, et même à la commune d’Aiseau-Presles (lire l’encadré). Un objectif se dégage: un centre d’interprétation du protobéguinisme prendrait place au sein même de l’église Sainte-Marie d’Oignies. Le projet sera mené par le CIPO, qui rassemble les différents partenaires.

Avec les béguinages flamands

La gestation fut longue, mais le centre est en train de devenir réalité. Depuis un mois, les pelles mécaniques s’activent sur le côté gauche de l’édifice. L’extension de pierre qui y sera érigée abritera des fonctions plutôt annexes (rangement d’équipement, accès PMR, toilettes, sortie de secours, etc.), l’essentiel étant prévu au sein même de l’église.

"Le centre sera localisé après le sas d’entrée, dans les bas-côtés, à gauche et à droite", explique l’échevin des Cultes, Dominique Grenier. Outre cette extension, la commune prendra en charge la modernisation de l’installation électrique, la peinture. En outre, une cloison vitrée séparera le centre de la partie réservée au culte. Coût: un million€ auxquels il faut ajouter 300 000 € pour les analyses et les études préalables, et 25 000 € pour la sécurisation.

Ce qu’on y trouvera ? Une exposition permettant de découvrir la vie des trois personnages clés du béguinage, des explications sur le béguinisme, un récit sur les études scientifiques des reliques de jacques de Vitry, un espace vidéo projetant des documentaires, une expo des représentations connues de la sainte et un portrait de l’histoire du béguinage des origines à nos jours.

"On travaille en ce moment sur la scénographie, explique Déborah Lo Mauro, de l’ASBL Centre d’histoire et d’art sacré en Hainaut (CHASHa), partenaire du projet. On interviendra après la fin des travaux de la commune, en avril 2023." Les mois qui viennent seront aussi mis à profit pour trouver les financements, soit au moins 20 000 €. Une copie en résine polychrome du buste de Marie d’Oignies est prévue. Budget: 5 000 €.

Un compte à projet, avec la Fondation Village Wallonie ou la Fondation Roi Baudouin, est à l’étude pour collecter le plus efficacement des fonds. "Un partenariat avec les béguinages flamands se dessine", confie la responsable du CHASHa. Mais tous les donateurs sont les bienvenus.