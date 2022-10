Comme son nom l’indique, l’e-guichet, ou guichet électronique, permet d’effectuer tout un tas de démarches et de demandes, en matière, principalement, d’état civil et de population, directement depuis le confort de son ordinateur personnel. L’autorité communale confirme ce que d’autres e-guichets ont prouvé à l’usage: "Les citoyens ne sont plus obligés de passer par l’administration communale pour ce type de démarches. Le guichet électronique est accessible de façon sécurisée, sept jours sur sept et 24 heures sur 24."

Les principales demandes de document qui peuvent être introduites en ligne incluent les actes de naissance, les compositions de ménage, les déclarations de changement d’adresse ou les extraits de casier judiciaire. Le gain de temps et d’énergie est évident, d’autant plus pour les personnes qui ne peuvent se rendre physiquement dans les services communaux durant les heures d’ouverture.

Le système, qui fonctionne déjà dans plusieurs autres communes, est sécurisé car l’usager doit avoir recours à un lecteur de carte d’identité ou à l’application Itsme pour pouvoir s’identifier et se connecter à l’interface.