Presles : grand chantier et déviations à la rue Grande

Ce nouveau chantier s’inscrit dans le contexte plus large des travaux de raccordement au réseau entrepris par la SWDE. La bonne nouvelle, c’est qu’il s’agira de la dernière grosse intervention dans ce dossier. La nouvelle moins agréable, c’est que le calendrier est estimé à 130 jours ouvrables, nonobstant les possibles retards causés par les conditions météorologiques automnales et hivernales. La SA TRBA sera à la manœuvre de ces travaux qui incluront la rénovation complète de la voirie et des trottoirs, jusqu’à fond de coffre, la création de nouveaux aménagements de sécurité, la délimitation de nouvelles zones de stationnement et, in fine, l’installation d’une petite aire de jeux pour les plus jeunes.