Aiseau-Centre : la parcelle des étoiles prend forme au cimetière

La parcelle est en pleine concrétisation, grâce à un chantier conjoint mené par le service Travaux et le service Cimetières. Aménagements du sol, placement d’une arcade et de bancs, délimitation d’une aire de dispersion et de cinq cavurnes sont déjà réalisés. La parcelle des étoiles permet donc la dispersion de cendres, l’inhumation de cendres en urne ou en pleine terre et l’inhumation de corps en caveau ou en pleine terre. L’espace fait aussi l’objet d’une verdurisation importante, avec des haies de charme, des plantes et des fleurs grimpantes qui seront appelées à recouvrir les murs externes de la parcelle. Sous peu, deux nouvelles interventions compléteront les lieux: des bacs à déchets seront placés et une stèle mémorielle pourra accueillir des plaquettes individuelles. Pour accompagner au mieux la douleur de ceux qui ont vu leurs petites étoiles s’éteindre bien trop tôt.