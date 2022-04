L’église Saint-Joseph fête ses 150 ans

On ignore quand l’église, dédiée à saint Joseph, a été inaugurée, les archives de l’État et de l’Évêché de Tournai ayant été détruites. "On sait juste qu’elle a servi à partir de 1873 et qu’elle était alors une église vicariale." Curiosité encore: "C’est la construction de l’église, qui répondait à un besoin lié à l’accroissement de la population avec les charbonnages, que Roselies est devenue une commune alors qu’elle n’était qu’un hameau de Presles."

De tout cela, et de bien d’autres anecdotes, il en est question dans l’exposition qui retrace la vie de l’édifice, les groupes et mouvements locaux qui y sont liés, l’école, la marche militaire. Outre des panneaux didactiques, des objets sont visibles, notamment des reliquaires, des missels de toutes époques, des registres paroissiaux, des couronnes de la Vierge et une curieuse "boule du roi". L’expo est accessible sur rendez-vous, 2 ou 3 heures par jour, jusqu’au 15 mai en appelant le 0486/370742 ou le 0478/924637. Mais l’anniversaire débutera ce samedi, à 18h, par une messe festive animée par la chorale, renforcée pour la circonstance.