Aiseau-Presles: la Maison de la cohésion sociale espère un soutien européen

L’idée, avec cette Maison de la cohésion sociale, c’est de proposer un lieu destiné à favoriser l’inclusion des citoyens dans la société et lutter contre la pauvreté. C’est l’un des trois thèmes du FSE, issus eux-mêmes de la thématique Une Europe plus sociale, un des cinq chevaux de bataille de l’Union européenne.

Le service vise les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RIS ou de l’article 60, les exclus de la société pour diverses raisons, mais aussi les personnes handicapées, les jeunes, les aînés, peut-on lire sur la fiche de candidature. Ce serait un lieu de rencontre, d’échange, de travail pour les bénéficiaires qui pourront y trouver rassemblés les différents intervenants en lien avec l’objectif d’inclusion et de cohésion sociale.

La Maison, qui élira domicile à l’ancien Refuge des Castors, à Aiseau centre, accueillera avant tout les cinq membres de l’équipe du Plan de cohésion sociale (PCS) déjà en fonction. Des locaux seront bien sûr aussi disponibles pour les partenaires qui y tiendront une permanence hebdomadaire: la régie de quartier, InserSambre, l’ALE, le Forem, la Mirec, la société de logements Sambre et Biesme, la Funoc, le planning familial ou encore les entreprises de l’Ecopôle.

L’Ecopôle, une opportunité

En rassemblant ces partenaires, qui couvrent nombre d’aspects de la cohésion sociale, l’objectif est de mutualiser les besoins et les ressources. Ensemble ils procureront un accompagnement pluridisciplinaire et transversal, proposeront des actions individuelles, collectives et communautaires. Un local permettra aussi d’organiser des formations, d’effectuer des démarches, notamment pour la recherche d’un emploi. L’Ecopôle tout proche pourrait d’ailleurs constituer une opportunité de choix pour la mise à l’emploi, grâce notamment à la diversité des sociétés appelées à s’y implanter.

Pour la commune, le FSE pourrait apporter 300000 € par an, jusqu’en 2027. Le montant permettrait notamment d’engager un coordinateur, un ou deux assistants sociaux pour développer l’insertion socioprofessionnelle, un communicant chargé entre autres des relations avec les entreprises. Il est aussi prévu de faire appel à des intervenants extérieurs, experts en certains domaines spécifiques. Enfin, la prise en charge des frais de fonctionnement et des salaires du PCS permettrait de dégager des moyens supplémentaires pour l’animation.

Si le FSE ne retient pas le projet? « Il se fera quand même, mais avec moins d’envergure » , indique le DG, Bernard Barbieaux. Il évoque aussi un « plan B », l’appel à projet wallon Cœur de quartier, qui, en proposant certains services communaux à Aiseau, pourrait rencontrer aussi certains objectifs de la Maison.