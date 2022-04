Incendie de voitures, coups de pied et claques, coupure du compteur électrique: il nie l’enfer vécu par sa compagne

Incendie volontaire de trois véhicules, coups et blessures, menaces, harcèlement, vol, dégradation de véhicules, etc. La liste des préventions reprochées à Khalid est telle qu’il a fallu aller jusqu’à la lettre U de l’alphabet pour lister le tout. Vingt faits auraient été commis par Khalid, entre 2017 et 2019. Et la position de ce dernier est claire: il n’a rien fait!