Sambreville : en dépit de la dégradation financière, la majorité PS sanctuarise l’impôt à 8 %

Samuel Barberini ayant tiré le premier au conseil de septembre, en donnant du Madame à son ex-collègue, celle-ci a souhaité répliquer à Monsieur. Tout est parti d’une demande du MR, que Francine Duchêne remplace M.Barberini comme chef de groupe, "ce qui avait suscité de la part de mon ex-collègue des propos haineux, des affabulations et diffamations", rembobine la libérale. Lesquels ont ulcéré au plus haut niveau puisque la désormais nouvelle cheffe du MR a donné lecture d’un communiqué du président du MR provincial, David Clarinval.

Que tient à clarifier ce dernier ? Que Barberini a annoncé "publiquement son souhait de ne pas continuer son cheminement politique sous nos couleurs au-delà d’octobre 2024 et donc, de facto, de ne plus être candidat à nos côtés", et, qu’en conséquence, Francine Duchêne est aujourd’hui la porte-parole politique du MR sambrevillois. Enfin, qu’il l’a mandatée, avec la présidente de section Marianne Poncin, et le Bureau, à négocier la participation du MR au sein d’une liste commune (avec Les Engagés et Écolo) "pour constituer une alternative politique pluraliste et démocratique à l’omnipotence du PS à Sambreville."

En face, le député-bourgmestre Luperto se marre avec élégance: "Quand on est deux dans un groupe, on se doute que, s’il y en a un qui part, c’est l’autre qui est chef de groupe. Ça a l’allure d’une grande annonce mais, objectivement, c’est pas très compliqué."

En fait, vu de l’intérieur du MR, ce n’est pas si limpide.

D’ailleurs, M. Barberini remet une pièce dans le juke-box. Pas de surprise pour lui. "La Fédération cautionne votre passage sur une liste de gauche, en espérant que vous incurviez le programme vers la droite. Vous le ferez en tant que cheffe de file du MR. Mais, (pour ce qui est de le faire comme cheffe de groupe) on est loin d’une démission de ma part." Barberini dit avoir eu le nez fin, visionnaire en quelque sorte, en ayant annoncé ne pas vouloir se représenter en 2024 aux côtés de Francine Duchêne, "juste avant que n’éclate au grand jour votre virage à gauche . Cela étant dit, la cour de récréation, maintenant, ça suffit…

À croire l’élu, Francine Duchêne aurait tombé le masque: c’est une affreuse gauchiste. "Je suis au MR de Sambreville depuis quasi 20 ans et je reste bien MR. Je suis fidèle à mes convictions et valeurs", se défend Francine Duchêne.

"Je pense qu’il est bon que la vie interne des groupes demeure interne mais, voilà, je ne voudrais pas que quelqu’un souffre d’une expression rentrée", s’amuse le président Luperto.

"La hiérarchie du MR n’apprécierait pas d’apprendre qu’il est un parti de gauche", glisse encore Francine Duchêne.

Sans transition, l’impôt des personnes physiques (IPP) demeurera inchangé à Sambreville: 8%, et les centimes additionnels au précompte immobilier à 2600.

Le MR, parti de gauche ?

Écolo ne comprend pas ce statu quo, compte tenu de la situation financière dégradée. Il rappelle que le collège a dû recourir au plan régional Oxygène pour équilibrer ses budgets pendant 5 ans – un deal intéressant – "mais c’est faire reposer sur la génération future une partie de la dette, le prêt étant consenti pour 30 ans. Vous n’augmentez pas l’impôt mais Sambreville devra rembourser, d’une manière ou d’une autre."

"C’est correct, mais le salaire moyen du Sambrevillois le justifie: 1% à l’IPP chez nous n’a pas la même valeur qu’ailleurs, explique J.Ch. Luperto. On se trouve donc dans une situation un peu ubuesque: là où les besoins sont les plus nombreux, les moyens pour les rencontrer sont les moins élevés."

Monique Félix (Défi) rappelle cette petite phrase de l’homme fort de Sambrevillois: plutôt démissionner que d’augmenter l’impôt. Il s’en garde évidemment bien, "alors que tout conduit à le faire. Quand, sur une année budgétaire, vous vous prenez près d’un million de différentiel lié à des indexations. On a dû l’assumer pour tout, précise l’intéressé. Mais, malgré tout, notre choix est d’immuniser le citoyen."

"Mais ça ne vaut pas pour toutes les législatures, ne me ressortez pas cela dans 30 ans", réplique-t-il en riant.

"J’espère qu’il en sera toujours ainsi, quel que soit le bourgmestre ", estime Monique Félix, rappelant qu’un enfant qui vient au monde en Wallonie est endetté de 54 000€.

Jean-Charles Luperto évoque la législature actuelle (2018-2024) "comme celle de toutes les horreurs", la plus dure de sa vie politique: le Covid, l’inflation, les inondations. Il y a eu une approche généreuse pour venir en aide. Ça a brûlé les finances publiques. Mais, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle", expose-t-il. "Nous sommes dans le ventre mou de la fiscalité, indique le président à Samuel Barberini (qui s’est abstenu). En province de Namur, il n’y a que 6 communes (sur 38) qui sont dans des taux plus bas que nous. Toutes les autres sont au-dessus ou comme nous." Seul Écolo a voté pour.