L’ombudstour fait étape à Charleroi

L’ombudstour, c’est un roadshow de quinze jours à travers les trois régions du pays. Le stand d’information qui parcourt la Wallonie cette semaine est passé à Charleroi ce mercredi. De 10 à 16h, des médiateurs et médiatrices du réseau belge des ombudsmans, qui en compte une trentaine, sont allés à la rencontre des citoyens sur la place Verte à l’entrée de Rive Gauche pour leur présenter le cadre et le champ de leurs compétences. "Nous leur rappelons que nous n’intervenons qu’en seconde ligne, quand les doléances auprès des administrations ou organismes privés n’ont pas pu aboutir", observe Jean-Luc Labbé, médiateur communal à Charleroi. Sa consœur de Courcelles Mary-Maud Anciaux enchaine: "Beaucoup de personnes qui viennent ici sont étonnées d’apprendre l’étendue de nos domaines d’action, depuis les communes jusqu’aux secteurs des assurances, des transports, des banques, de l’énergie, de la Poste, de la consommation, etc.". Des dépliants détaillent les coordonnées des membres du réseau ainsi que les procédures à suivre pour les saisir d’un dossier. Des dialogues se nouent: par exemple, un passant relate son litige avec la DIV après la perte de ses plaques d’immatriculation renvoyées par la poste. Une dame souhaite se plaindre de l’accueil à la gare centrale de Charleroi. "Ce matin, nous avons rencontré à l’hôtel de ville les prescripteurs potentiels de nos services", indique le médiateur de la Wallonie et de la Fédération Marc Bertrand.