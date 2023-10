Fabrique d’église de Ligny: péché confessé, budget amendé au conseil communal de Sombreffe

Le diable se cachant dans les détails, le dossier a refait des vagues dans le bénitier lundi soir. Le détail n’en était pas un, mais l’échevin des finances, Jonathan Burtaux, a confessé qu’il lui avait échappé quand même: dans le projet de budget soumis au vote au conseil, la dotation communale à la fabrique pour 2024 passait de 32 000 € à 42 000 €. Une majoration de 10 000 € justifiée, c’était écrit noir sur blanc, pour payer les frais d’avocats de la fabrique liés à cette histoire.

10.000€ de trop

Or ces frais, le conseil communal a, depuis 2021, refusé de les assumer, estimant que ce n’est pas son rôle. "Mais dans la préparation du conseil, je n’ai pas vu ce point," a admis l’échevin dans son acte de contrition. Un "péché" avoué, mais dont la réparation nécessitait un peu plus que deux "Pater" et trois "Ave" lus au chapelet.

La double contrainte pour régulariser la situation étant qu’il fallait à la fois rester raccord avec la volonté du conseil communal de ne pas intervenir pour le payement des frais en question… sans mettre par ailleurs la fabrique en difficulté: "Si on se contente de réformer le budget en retirant l’article lié aux 10.000€, on va mettre le budget en mali, puisque cette dépense existe dans les faits. Et au final, si la fabrique est en déficit, la Commune sera amenée tout de même à intervenir en tant qu’autorité de tutelle." Pour éviter de régler un problème en en créant un autre plus tard, la majorité proposait, en concertation avec la fabrique, de raboter d’autres postes de son budget, pour le ramener à 32.000€ via d’autres économies.

Dans la minorité, la messe n’était pas dite pour autant. Le conseiller DéFI, Marc Laloux, farouche opposant au projet de poulailler et remonté contre la fabrique, s’est levé pour s’asseoir dans le public et ne pas voter le point. Chez Écolo, Éric Van Poelvoorde était un peu plus explicite sur sa position: "Tout ça est un peu nébuleux et nous gêne aux entournures…" Même impression chez Philippe Leconte (CI-LdB): "C’est du bricolage, pourquoi ne pas refuser purement et simplement ?" Après tout, estime l’opposition, c’est la fabrique qui a "foiré" en budgétisant une somme sur laquelle elle doit savoir qu’elle ne peut pas compter. Qu’elle se débrouille donc… Pas si simple et pas responsable, considère le bourgmestre Étienne Bertrand: "Les règles des budgets de fabriques sont très complexes et on ne peut pas tout faire. Il y a des postes auxquels on ne peut pas toucher, même en tant que tutelle communale." Et d’insister, fâché sur ce qu’il considère dans le chef de l’opposition comme de la désinformation: "Vous dites qu’on ne peut pas intervenir pour ces frais d’avocats, mais c’est faux. On a posé la question à notre tutelle qui nous a confirmé que ce n’était pas interdit. Mais c’est bien le fait d’un choix politique qu’on a pris ensemble et qu’on confirme."

Le budget raboté ici et là est donc passé, sans les frais d’avocats. Mais quelqu’unanime qu’il fût, le "choix politique" reste sulfureux…