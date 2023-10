Charleroi: depuis 2018, quels conseillers ont été les plus actifs?

À un an du prochain scrutin, c’est l’occasion de se pencher sur ce dernier point. Un conseiller a plusieurs possibilités de s’impliquer dans les débats publics: il ou elle peut poser une question écrite préalable, poser une question d’actualité en séance, demander d’intervenir durant le conseil ou faire ajouter un point à l’ordre du jour. Et même si quantité n’est pas nécessairement synonyme de qualité, se pencher sur le nombre d’interventions d’initiative peut – à tout le moins – donner une indication de l’implication de l’élu dans sa ville.

Au niveau des élus: un top 3 à droite et au centre

Donc: qui, parmi celles et ceux en qui les Carolos ont donné leur voix en 2018 mais qui ne siègent pas en tant qu’échevins (ou bourgmestre), s’implique le plus dans les conseils communaux ?

Nicolas Tzanetatos, chef de groupe MR, truste le haut du podium en chiffres absolus, avec 348 interventions entre 2018 et 2023, principalement des questions écrites (264, mais attention: 126 rien que sur cette année 2023). Propreté publique, finances, état des bâtiments, éclairage, parking payant, sécurité et santé sont les sujets le plus souvent abordés.

Nicolas Kramvoussanos, conseiller indépendant depuis son départ de Défi en début de mandature, arrive en 2e position du classement avec 227 interventions, remplissant sa promesse de continuer à s’impliquer malgré son départ du parti amarante. Le conseiller se concentre, de son côté, surtout sur l’emploi, la sécurité, les commerces et l’intégration (sociale mais pas que).

Jean-Noël Gillard, chef de groupe Défi, compte 200 interventions. Les thématiques qu’il aborde sont plus éclectiques, dépendant de l’actualité, de la politique menée par la Ville et d’informations glanées en faisant, visiblement, des recherches approfondies. De la boucle du Hainaut à l’amiante dans les canalisations, en passant par l’entretien des cimetières ou la (non) transparence des documents officiels de la Ville.

Les autres personnalités politiques "hyperactives" dans cette catégorie sont l’ancien conseiller Benjamin Debroux (170, Écolo), Anne-Sophie Deffense (153, indépendante et ex-C + ), Thomas Lemaire (139, PTB), Lætitia Dehan (138, MR), Maxime Felon (124, PS) et Tanguy Luambua (111, C + ).

Partis politiques: le MR devant le PTB et C +

Mais on sait qu’en interne au sien des groupes politiques, la question de savoir "qui demande quoi" est parfois elle aussi politique. Si on se penche sur les apparentements des différents élus pour compiler le nombre d’interventions par groupe, le MR arrive premier, avec 26% des questions écrites, d’actualité, interventions et ajouts de points. Le PTB suit, avec 16%, puis C + avec un peu moins de 15%. Le PS est à 13%, suivi de Défi (9%) et d’Écolo (8%).

Plus difficile à quantifier est l’implication des élus durant les séances publiques. On y assiste en effet régulièrement à des joutes verbales entre groupes politiques, qui demandent en séance de prendre la parole sur l’un ou l’autre point, d’initiative ou en réaction à ce qui a été dit. C’est davantage un "doigt mouillé" qu’une objectivation chiffrée, mais là, on retrouve régulièrement les mêmes interlocuteurs: Jean-Philippe Preumont et Latifa Gahouchi (PS), Pauline Boninsegna et Germain Mugemangango (PTB), Nicolas Tzanetatos (MR), Anne-Sophie Deffense (C + auparavant et comme indépendante maintenant), Jean-Noël Gillard (Défi) et Nicolas Kramvoussanos (indépendant).

Et bien entendu, les échevines, échevins et le bourgmestre de la majorité PS-Écolo-C + qui répondent à toutes les questions (même si c’est pour botter en touche parfois) sont également très impliqués. À lui seul, le collège occupe énormément de place durant les séances du conseil communal, bien évidemment.