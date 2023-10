Charleroi: les aides familiales et ménagères, une solution pour le maintien des seniors à domicile

Pour ce qui est de l’aide familiale, il s’agit d’une aide qui peut être quotidienne. Au besoin, l’aide accompagne les enfants, les personnes âgées, malades ou handicapées. L’aide peut également couvrir les déplacements à l’extérieur et les courses, de même que l’entretien courant des pièces habitées et du linge ou encore la préparation des repas. L’aide familiale assiste au quotidien dans différentes tâches. Elle est également une aide relationnelle grâce à l’écoute, elle identifie les difficultés. Elle est un soutien par la présence, le dialogue et permet le maintien de l’autonomie. Pouvant être un soutien dans divers domaines, l’aide familiale offre aussi une aide sociale dans l’accompagnement lors des démarches administratives et dans l’organisation du budget (limités à une aide immédiate de proximité). L’aide familiale appelle et oriente vers des services ou des organismes spécialisés.

À côté des aides familiales existe également des aides ménagères sociales. Ce service s’adresse aux personnes aînées, handicapées, malades ou isolées et aux familles en difficulté. Les prestations doivent s’effectuer en présence de l’usager. Les services proposés sont le nettoyage, le lavage de vitres, la lessive et le repassage. Leur durée et leur fréquence s’adaptant à vos besoins avec flexibilité.

D’autres services sont disponibles tels que les soins et repas à domicile.