Jemeppe-sur-Sambre : la phénoménale brocante chauffée et couverte de Spy

En ce dimanche matin, c’est parti pour une séance de chine miraculeuse. Sautent d’emblée aux yeux les petits prix et un étalage détonnant de produits alimentaires.

Installé entre les murs des anciens Établissements Lapaille (une graineterie) puis Orga (bricolage), ce marché pas comme les autres, mélangeant brocante et seconde main, bourdonne et fume à l’abri des bourrasques et pluies automnales.

Çà et là, les badauds qui se pressent autour des bonnes affaires dressent le portrait composite d’une humble famille faisant ses emplettes en temps de crise.

Le panier du chineur fait le grand écart. Un vase rococo peut y cohabiter avec des tablettes de chocolat et des pastilles pour lave-vaisselle. Ici, on peut s’offrir du baroque et du fleuri suranné pour quelques sous, et des reliques ringardisées remontant à la grande époque de Claude Barzotti chantant Madame sur 33 tours.

Si l’atmosphère est résolument conviviale, à avoir envie de s’y poser des heures durant, et de s’y calfeutrer au chaud l’hiver, elle le doit en grande partie à la présence de son incroyable cuisine. Un espace où œuvre un vrai cuisinier. Dont la carte décline des mets traditionnels à des tarifs surréalistes, comme la frisée aux lardons à 6 €, le vol-au-vent à 9. Avec café et bière à 1 € et bière spéciale à 2,50.

La force d’achat

Les brocanteurs sont tous ravis d’être là, comme poissons dans l’eau. Tour de table de ces marchands du dimanche faisant rimer la convivialité de ce lieu populaire avec sa générosité. "Regardez, il n’y a qu’ici qu’on peut s’offrir un morceau de bœuf (à la châteaubriand)- frites à 11 €", s’exclame un couple attablé dans la chaleureuse partie "restaurant".

Le magicien à l’origine de ce miracle, c’est Michel François. Comment fait ce commerçant de Spy rompu à tous les bons plans? La recette n’est pas secrète. "Cela fait 31 ans que je suis cette même politique avec ma société CFS, explique-t-il. Vendre avec des petites marges, mais vendre beaucoup et faire beaucoup d’heureux."

Il abat un imparable argument complémentaire coulant de source: "Pour vendre pas cher, il faut aussi savoir bien acheter, chez les grossistes. Avoir une force d’achat", complète celui qui ne regarde pas aux km pour garantir la qualité des mets. "La viande, je vais la chercher tous les samedis aux abattoirs d’Anderlecht."

Ces brocanteurs du dimanche nous expliquent pourquoi ils sont là, et pourquoi l’endroit est addictif. L’attractivité tient en quelques mots-clef: une ambiance bon enfant de café du Commerce favorisant le tissage de précieux liens d’amitié. "Ce n’est pas grave si on ne vend pas beaucoup, souligne Juliette, 80 ans. On est content de se revoir ici tous les dimanches, et de discuter autour d’un croissant, d’un café, d’un potage." Elle dit être là pour le fun mais aussi pour arrondir sa petite pension d’indépendante.

Une brocante sociale

Serge Van Bellinghen, d’Auvelais, est un retraité qui passe son temps à vider des greniers. "J’occupe un stand depuis le début, j’ai même fidélisé ma clientèle. Ici, ce qui marche, c’est moins les bibelots que la vaisselle, les casseroles et l’électroménager. Et les gens sont très regardants. Pour 1 €, on réfléchit, on discute. C’est une brocante que je qualifierais de sociale", dit-il d’expérience.

On sonde quelques visiteurs. Pascale Hendricks, de Spy, et mère de famille nombreuse, ne se lasse pas d’y passer: "Les gens sont sympathiques, on se lie vite d’amitié. Quand on a 4 garçons, le stand bonbons est juste merveilleux. Et c’est le seul endroit où je peux me permettre d’offrir un repas à toute la famille 1 x par mois. Ailleurs, on ne le ferait pas", dit-elle. Sans compter les affaires en or à y faire aux rayons BD et outillages: "C’est vraiment une brocante spécialisée petits budgets", conclut-elle.

Au micro, la cheffe de cuisine fait retentir à intervalle régulier les numéros des commandes prêtes à être emportées. La cuisine semble régaler à tout va. C’est l’heure du dessert. Dame blanche et brésilienne à 3 boules et chantilly fraîche pour… 3 €.

Le petit prix, à satiété.