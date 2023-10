Fleurus: une jeune entreprise a conçu un kit d'allumage de barbecue ultra-simple et écologique

Le concept n’est pas neuf: il a été mis au point outre-Atlantique en 1959, avance Samet. Mais il semble qu’il n’ait pas été beaucoup exploité chez nous. Et qu’avec sa version actuelle, Eco-bbq, il soit une première en Belgique, selon les deux entrepreneurs. "Il s’agit d’une boîte en carton recyclé, comme une boîte à œufs, qui contient deux kilos de charbon de bois. Elle comprend une cheminée centrale, en carton, qui, une fois enflammée la paille de bois disposée à la base de la boîte, permet de faire circuler l’air et d’activer la combustion sous l’action de l’oxygène. Le charbon de bois prend feu facilement, uniformément." Si bien qu’en 15 minutes environ, il est prêt pour la cuisson. Tout cela en une seule action grâce un allume-feu intégré…

Deux heures pour 10 €

Un produit qui est aussi écologique, insiste Samet. D’abord parce que le charbon de bois, fourni par un grossiste carolo, est certifié FSC, une norme environnementale qui garantit la gestion stricte de la forêt dont il est issu. Fabriquée hors Union européenne (pour des impératifs de coût, surtout), la boîte en carton recyclé réduit la production de déchets en appliquant l’économie circulaire. Et enfin parce que, selon les entrepreneurs, le kit permet l’utilisation d’une quantité optimale de charbon de bois, efficace deux heures durant, assure Samet, "alors qu’on a souvent tendance à en utiliser trop ou à en gaspiller parce qu’il ne se consume pas bien",. Ce qui, en outre, rend le prix acceptable: de 9,99 € à une douzaine d’euros la pièce selon les points de distribution, dans quatre Intermarché de la région carolo ou en night-shops, magasins d’alimentation, boucheries, etc. "On apporte un concept, qui procure facilité et confort, ça doit se payer. Mais on a réduit le prix autant qu’on a pu."

Depuis juillet, SJ Industry a vendu 3 000 boîtes en région carolo où elles ne sont commercialisées jusqu’à présent. "C’est un vrai boom, les clients sont enthousiastes. On nous en demande par palettes. On doit encore peaufiner l’emballage, le graphisme, le mode d’emploi. Ensuite, on va démarcher dans la Belgique entière, au Luxembourg, en France." Sans oublier une participation à des salons thématiques, notamment à Courtrai en février 2024. Les deux associés n’en resteront pas là: déjà, ils planchent sur d’autres produits à base de carton recyclé. Notamment un allume-feu qui sera au point dans un mois.