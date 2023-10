Charleroi: "Psy Jeunes", un service de santé mentale gratuit pour les jeunes de moins de 25 ans

Ce mardi 10 octobre, la ministre Karine Lalieux est venue visiter le service de santé mentale Psy Jeunes du CPAS de Charleroi, installé à Gosselies. Celui-ci propose une aide et une assistance gratuite pour tous les jeunes en souffrance jusqu’à 25 ans (et plus s’ils sont étudiants) résidant sur le territoire de la Ville de Charleroi. La demande peut être introduite par le jeune lui-même, ou par toute autre personne inquiète pour lui (famille, ami, proche, intervenant psychosocial, enseignant, coach sportif, etc.) Le suivi ne se fera cependant qu’avec l’accord du jeune.

L’un des points forts du service Psy Jeunes est que, non seulement il est possible d’être reçu dans le service, mais il est également mobile. Son action est à court et moyen terme. Une autre spécificité offerte par le service de santé mentale est son travail réalisé en toute transversalité avec l’ensemble des autres services du CPAS de Charleroi.

"Nous accompagnons les jeunes pour différents problèmes que rencontrent les jeunes. Ce sont des problèmes de harcèlement ou d’angoisses sociales. Notre service offre la possibilité de rencontrer le jeune dans l’endroit où il se sent bien, chez lui ou autre part. Nous avons aussi la possibilité également recevoir les jeunes au 7 Faubourg de Charleroi à Gosselies", explique Nicole Santarone, psychologue et coordinatrice d’équipe.

Depuis sa mise en place, en avril dernier, 130 dossiers sont gérés par les sept psychologues que compte l’équipe.

Les différents services de la santé mentale peuvent également apporter aide et soutien à différents types de publics. Il existe une équipe dite généraliste pour les enfants, les adolescents, les adultes et les familles ; une équipe "assuétudes" peut intervenir pour les personnes consommatrices ou ex-consommatrices de drogues, d’alcool, de médicaments, à leurs proches et la parentalité ; une équipe psy "rue" intervient auprès des personnes en situation de grande précarité et enfin un club thérapeutique destiné aux personnes souffrant de troubles psychotiques et bipolaires.

"Psy Jeunes" est joignable du lundi au vendredi de 9 à 18h par téléphone au 071 26 32 00 ou par courriel: alt-equipepsyjeunes@cpascharleroi.onmicrosoft.com