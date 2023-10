Charleroi: le 1er salon, de l'entrepreneuriat à Charleroi Danse

Dans ce cadre, le salon s’articulera autour de deux axes: une vitrine d’acteurs de l’accompagnement (Sambrinvest, Igretec, Wallonie Entreprendre, organismes de soutien à l’initiative, couveuses d’entreprise, opérateurs de formation et d’enseignement supérieur, club d’affaires, comptoir des ressources créatives, etc.) de 13 à 18 h 30. Et une série de conférences et rencontres inspirantes: "De 14 à 15 h, deux thématiques sont à l’affiche", explique Isabelle Van Landschoot, chargée de communication pour Charleroi Entreprendre et présidente de Génération C, le "mini B4C". Les participants devront choisir entre "de l’idée à la réalité", ou comment passer du projet au concret. Ou "l’ascension d’une équipe", soit comment gérer la croissance de son projet. "Nous mettrons l’accent sur des histoires concrètes avec des invités de marque, le plus souvent issus d’entreprises accompagnées par Charleroi Entreprendre." Idem pour la seconde vague de rencontres, de 15 h 30 à 16 h 30 avec, d’une part, une conférence sur la résilience (rebondir après des échecs) et une autre sur l’entrepreneuriat au féminin.

À partir de 18 h 30 (accueil à 18 h), une soirée inspirante démarrera autour de deux panels. L’un sera institutionnel, en présence du ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus, du secrétaire d’État à la Relance, Thomas Dermine, du président de la conférence des bourgmestres de Charleroi Métropole, Philippe Lejeune, du directeur de Charleroi Entreprendre, Denis Lesoil, et d’un représentant de Wallonie Entreprendre. En seconde partie de soirée et en prélude à un networking à la brasserie de Charleroi Danse, des porteurs de projets et jeunes entrepreneurs reviendront sur leurs parcours.

Entrée gratuite sur invitation et inscription. Infos: charleroi-entreprendre.be