Jumet: trois générations en cuisine à L’Y qui va fêter ses 20 ans

L’établissement a été construit en 2000, au pied de la rue Louis Lambert, entre les quartiers des Hamendes et de Houbois. "À l’origine, notre salle avait une capacité de 70 places. Nous l’avons prolongée par une véranda qui nous permet de dresser jusqu’à 110 couverts par service." L’Y n’ouvre que les vendredis, samedis et dimanches à midi et le soir. Nicolas et sa fille, ses frères, une cousine et une filleule sont sur le pont pendant trois jours, aidés par des flexi-jobs et des extras.

La famille a toujours vécu à Jumet. "Mes parents ont longtemps tenu le café de l’ancienne brasserie de l’Union." Spécialisée dans la fabrication de bières d’abbaye, cette dernière fut rachetée fin des années 70 par le groupe Alken Maes qui en fit l’unité de production de la Ciney et la Grimbergen ainsi que d’autres marques. "Ma maman et une tante avaient aussi ouvert et exploité un snack grec à Jumet." Pour ses 20 ans, l’Y offre un apéritif à ses clients durant tout le week-end prochain.