Tamines : Les noces d’or d’un mandataire faisant partie des meubles

Il y a 50 ans, le 6 juillet 1973, Vincenzo Maniscalco épousait Christianne Grognet.

Pour l’avoir accompagné dans son cheminement politique pendant près de 30 ans, Jean-Charles Luperto connaît par cœur ce rare boute-en-train. Et ce personnage incontournable de la scène politique qui fut de tous les collèges depuis 30 ans. À qui, jeune, il arriva d’être roublard. "Quand vous avez commencé à sortir, vous deviez rentrer à minuit, mais vous aviez trouvé une astuce: amener vos camarades à la maison où votre maman préparait des pâtes et des beignets, ce qui levait les restrictions."

À l’époque, beaucoup de couples se rencontraient au bal ou au café. Vincenzo, lui, a rencontré Christianne au Chalet, à Onoz. Leur mariage, pas banal, a chevauché deux jours. En 1973, c’est l’échevin Bietlot qui les a unis, un vendredi. Et, le lendemain, c’est le père Nicolas Iachini, qui venait d’arriver d’Italie depuis 3 jours, qui a présidé la cérémonie.

Madame a été vendeuse-étalagiste, chez "Tout Plait", puis chez "Christel Mode".

Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame

La carrière professionnelle de Monsieur est davantage connue de tout Sambreville: délégué de Mutuelle pendant plus de 30 ans, ce qui l’a rendu populaire et fait épouser la chose publique. Ensuite, successivement membre d’une organisation syndicale des enseignants, de plusieurs cabinets ministériels. Enfin, tantôt échevin de Sambreville tantôt président du CPAS, son mandat actuel. Vincenzo fait partie des meubles de l’institution communale.

"Derrière tout grand homme, il y a une grande dame, et Christiane, qu’est-ce qu’il t’a fallu être une grande dame", s’amuse l’orateur, et encore, armée de patience, de tempérance et de calme pour compenser les excès de fougue de son amour italien. Vous avez toujours été loyalement et fidèlement à ses côtés.

Patiente, la grande dame le fut. Un jour, en boutade, elle a livré cette réflexion révélatrice: "Je voulais marier un marin, j’ai marié un politicien. C’est pareil… mais il rentre tous les soirs à la maison, et parfois très tard."

À côté de la politique, Vincenzo sacrifie beaucoup de temps à une autre de ses passions dévorantes: le football et ses 3 mi-temps.

Animé du goût des autres et toujours élégant, il promène partout son inusable costume gris-cravate, écumant avec une singulière bonhomie tous les divertissements citoyens et activités culturelles où il y a foule de citoyens, jeunes ou plus âgés, où son sens de la fête a toujours fait mouche. Et le lundi, finit le bourgmestre, c’est l’incontournable cagnotte au café "Le Saint Martin", en compagnie d’irréductibles et d’ultras compagnons de virée."

"Vous avez un attachement viscéral à votre commune et un engagement total au service des gens", témoigne le député-bourgmestre.

L’occasion était trop belle. En clin d’œil, ce dernier a encarté dans l’hommage pour 50 ans d’amour ses noces de perle, soit 30 ans de compagnonnage, avec ce vieux camarade de la politique locale: "Ça a tenu aussi, 30 ans d’amour et de désamour et c’est toujours l’amour qui gagne. Christiane, merci de me le partager si souvent", a conclu l’orateur sous les applaudissements.

"Ce dimanche, c’est plus qu’un anniversaire que nous fêtons, conclut Jean-Charles Luperto: c’est la reconnaissance sociale de vos mérites, dont celui d’avoir tenu dans le temps, en transcendant les difficultés, en dépassant les épreuves et, quand cela s’est avéré nécessaire, à refaire l’unité et à vous souvenir de l’essentiel."

Et le président de cette séance festive de remercier ces couples pour ce qu’ils sont aussi, aux yeux des jeunes générations: des phares, des exemples, qui démontrent que, sans être facile, l’amour au long cours, c’est possible. "Ce n’était pas facile mais vous l’avez fait".