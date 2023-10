Tamines : 70 ans de mariage, un amour rare de platine

À Tamines, ils sont 16 couples endimanchés, réunis devant le collège communal, à se souvenir de ce grand jour où ils se sont dit ce "oui" magique pour le meilleur et pour le pire. Pour tous, à voir la tendresse qu’ils se manifestent encore l’un pour l’autre, ce fut pour le meilleur.

De la cuvée 2023 des jubilaires de Tamines-Les Alloux, se détache un millésime. Pour ce couple, 50 ans de mariage, déjà un record en soi, et en voie de raréfaction, c’est être un petit joueur. Avoir de petits bras.

Eux, dans cette salle pleine à craquer de parents et d’enfants admiratifs, parmi les jubilaires attablés par deux, ce sont les premiers de la classe. Jugez-en. André Brosteaux a épousé Christiane Reims le 10 octobre 1953. Cela fait donc 70 ans qu’ils se sont passé une alliance à l’annuaire gauche.

Le président de la séance, Jean-Charles Luperto, résume en quelques mots, et avec humour, cette belle histoire d’amour ayant résisté à toutes les tempêtes de la vie. Des détails qui ne révèlent pas pour autant la formule magique ayant permis ce prodigieux mariage au long cours, comme il y en a peu.

Madame a baigné dans la musique, elle jouait du piano tandis qu’un de ses frères jouait de l’accordéon et un autre du violoncelle. Les dimanches étaient musicaux.

Monsieur a été ajusteur et outilleur.

Quand l’canari saura t’chanter

Les familles se connaissaient. "Toute petite déjà, vous vous rendiez au commerce du quartier de vos futurs beaux-parents. Votre papa, Madame, venait déposer du beurre." Le plus comique, c’est que, jeune fille, Christiane ne pensait absolument pas vous marier avec Monsieur. "Il ne vous intéressait pas du tout avez-vous confié", souligne l’orateur. Des sentiments, c’est comme le bon vin, ça peut mûrir.

Une ébauche d’explication à cette complicité défiant le temps qui passe ? Le couple assistait ensemble à des matchs de football.

Christiane a été aidante en commerce, André ouvrier en mécanique. Il a travaillé 18 ans chez Ferodo, un magasin de pièces automobiles.

La musique et les arts en général adoucissent les mœurs, dit-on. N’affermissent-ils pas aussi l’amour ? Tous les deux ont été férus de théâtre et de musique. Mais c’est André, en théâtraux impénitent, qui était sur les planches, et Christiane spectatrice dans la salle. Il a également joué dans des opérettes, joué du violon dans un orchestre et fait partie de deux chorales. En pleine séance, et encouragé à le faire, il a entonné un couplet de la célèbre P’tite Gayole.

Tonnerre d’applaudissements à l’endroit de ces champions olympiques. C’est debout que le collège a chaleureusement applaudi ce rare amour de platine. "Faites-moi plaisir, revenez dans 5 ans fêter vos 75 ans de mariage (les noces d’albâtre), je ne l’ai jamais fait", a espéré le président de cette joyeuse séance d’hommage.