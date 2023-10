Le combat d’un Carolo pour le respect des animaux

Cet enseignant de philosophie et citoyenneté en IMP, à Marcinelle, en est convaincu: il est fondamental d’introduire dès le plus jeune âge les notions de respect et de connaissance des animaux, en particulier leurs besoins. "Si l’on ne les respecte pas, on développe chez eux des problèmes de comportement. À l’échelle mondiale, 30% des abandons d’animaux s’expliquent par une méconnaissance de ces comportements. Il faut donc amener les jeunes à savoir, à réfléchir et aussi à se documenter correctement pour cela."

Pratiquement, il s’agit de savoir comment bien s’occuper d’un animal que l’on adopte. Ce qui, pour Fabrice Ligny, commence par poser la question de ce qu’est le bien-être animal. Pas si simple. Si ne pas avoir faim et soif, ne pas être dans l’inconfort (chaud ou froid) ou ne pas souffrir de douleurs ou de maladies sont plus évidents, les deux derniers critères sont plus difficiles à percevoir: "Ni peur, ni détresse", résume-t-il. Et, enfin, "permettre à l’animal d’exprimer les comportements naturels propres à son espèce comme, par exemple, renifler dans le cas d’un chien".

Une pétition en ligne

Une éducation, un apprentissage qu’il est plus efficace d’inculquer dès le plus jeune âge. "Car l’enfant est instinctivement porté vers l’animal envers lequel il a un potentiel d’empathie." Certes, les jeunes abordent l’animal à l’école. "Mais trop souvent cela se limite à une approche écologique, pas l’animal pris dans son individualité, avec ce qu’il ressent, sa souffrance. Ici, l’approche est plus morale, éthique, avec des notions d’éthologie, qui prend en compte son intelligence."

Fabrice Ligny a donc conçu, voici trois ans, un projet pédagogique intitulé "Refuges et tableaux noirs", en collaboration avec des spécialistes professionnels en éthologie, belges et français, des associations. Et, assure-t-il, après une vérification du contenu par les ministères du Bien-être animal, un dossier pédagogique et une formation pour les enseignants ont vu le jour. Le résultat ? "Près de 800 professeurs sont inscrits, du maternel au secondaire, dans une centaine d’écoles."

Le bémol, c’est que la démarche est volontaire. "Il y a des portes d’entrée dans différentes matières. Mais rien de clair quant au respect de l’animal. Ce que l’on souhaite, c’est que cela rentre clairement dans les programmes scolaires." Pour cette raison, l’ASBL Des pattes et des classes, fondée par Fabrice Ligny, a lancé une pétition en ligne: ce mardi soir, après quatre jours, elle approchait les 20 000 signatures. "Ensuite nous irons voir les différents partis politiques pour que l’inscription du sujet dans les programmes scolaires fasse partie de leurs programmes électoraux."

Plus d’infos: https ://www.mesopinions.com/petition/animaux/urgent-integrer-respect-bien-etre-animaux/216624