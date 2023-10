L'ancien CEFA de Marchienne: un chancre urbain à vendre

Il est des héritages qu’on préférerait ne jamais avoir à faire. Dans le patrimoine immobilier communal de Charleroi, l’ancien centre d’éducation et de formation en alternance (CEFA) de Marchienne est l’archétype du chancre qui empoisonne la vie de son quartier. Des squatters y élisent ponctuellement domicile, le lieu à l’abandon attire les dépôts clandestins, il se détériore à vue d’œil. Des vitres de fenêtres ont été brisées, ce qui représente un danger pour les occupants occasionnels. Comme le redoute le conseiller Thomas Lemaire (PTB), les voisins en viennent à craindre un incendie ou un incident grave. L’échevin Xavier Desgain en charge des Bâtiments le confirme: "Le CEFA figure bien sur la liste des propriétés dont la Ville veut se séparer." Situé à l’angle des rues Lieutenant Général Gillain et des Bateliers, à proximité du pont qui enjambe la Sambre, le bien n’est plus utilisé. Mais vendre un bâtiment public impose le respect d’une procédure, il ne suffit pas de le décréter. "Lorsque la décision politique est prise, nous faisons le tour des différents acteurs publics et parapublics afin de voir s’ils marquent un intérêt", indique l’échevin dans sa réponse. Si ce n’est pas le cas, il faut alors s’orienter vers une transaction immobilière classique, rechercher des acheteurs privés. "Pour le CEFA de Marchienne, la Sambrienne a manifesté de l’intérêt en vue de constituer une réserve foncière. J’ai donc demandé à l’administration, il y a plusieurs mois déjà, de mettre en œuvre ce transfert de propriété. D’après les dernières informations fournies, l’opération devrait prochainement recevoir l’estimation du Comité d’acquisition d’immeuble (CAI), ce qui permettra de lancer les actes de cession. Mon souhait est que ce dossier puisse aboutir d’ici la fin de l’année, il fait en tout cas partie des priorités que j’ai sollicitées", assure Xavier Desgain. L’échevin rappelle que des interventions ont déjà eu lieu l’année passée afin de sécuriser le bâtiment. C’est dans le même souci que toutes les énergies et fluides y ont été coupés (eau, électricité, gaz, etc.)