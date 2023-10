Châtelet: l’interdiction de rassemblement prolongée à la rue Fontaine

Rester inflexible

Initialement, l’interdiction de rassemblement courait jusqu’en novembre, mais le chef de la police, suivant les différents constats dont l’avis des riverains, a fait part au bourgmestre de Châtelet que poursuivre l’action jusqu’en fin d’année est nécessaire. "Nous savons qu’une telle mesure est dérangeante pour les perturbateurs. Ils nous le font remarquer et nous ne pouvons pas laisser ce type de comportements. Nous devons rester inflexibles. D’autre part, nous connaissons l’importance de se retrouver. C’est un besoin social. Quand cela se fait dans le respect de la quiétude des autres et dans le respect des lois, il n’y a aucun problème et nous encourageons même cela."

Si d’aucuns pensaient que l’arrivée de l’automne allait être un allié pour la diminution des nuisances, il n’en est rien. "Il ne faut pas compter que sur la météo. Il y a tout un cadre social qui doit être pris en compte. Il s’agit parfois de personnes désœuvrées dont les horaires ne tiennent pas compte des réalités, comme l’école. Certains sont déscolarisés ou ne travaillent pas. Pour lutter contre les nuisances, nous avons évidemment mis en place une approche sociale. Mais à elle seule, ce n’est pas possible de régler le problème. Il faut que nous soyons fermes dans nos mesures pour stopper ces comportements. Tant que nous gênons, c’est que nous sommes sur la bonne voie. Nous continuerons à perturber les perturbateurs."

50 opérations

Au-delà de l’interdiction de rassemblements de plus 4 personnes après 20 h, la police locale a mené plus de 50 opérations de sécurisation, 91 personnes ont été contrôlées dont 38 dans la tranche d’horaire d’interdiction. Des procès-verbaux ont également été dressés pour différents motifs: 2 pour trafic de stupéfiants, 4 pour détention de stupéfiants, 2 pour détention d’arme prohibée, 20 PV de sanction administrative pour troubles à la tranquillité et à l’ordre public et 1 PV de sanction administrative pour détention de protoxyde d’azote. Deux personnes ont été privées de liberté judiciairement et, enfin, une personne arrêtée administrativement pour trouble à la tranquillité publique.