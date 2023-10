Charleroi: le parking Campus officiellement ouvert au public

D’un point de vue pratique, le nouveau parking compte 208 places de stationnement. Peuvent s’y garer, les voitures, vélos et motos. Sept places avec bornes de rechargement électrique sont disponibles. L’entrée se fait via la rue Roullier et il existe trois sorties piétonnes situées du côté de la place du Manège, au boulevard Janson et côté Campus (Gramme BPS22)

Le parking est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. "On peut y rester tant qu’on veut, mais le prix est progressif. En dessous de 3 heures de stationnement, cela coûte moins cher qu’en rue", précise-t-on à la Régie communale autonome, le gestionnaire. Il n’existe pas de système d’abonnements. Les commerçants, les professions libérales ainsi que les institutions académiques et culturelles peuvent acheter à des prix préférentiels des tickets 1 heure et des tickets 3 heures, les deux n’étant pas cumulables.

Outre ce nouveau pôle de stationnement, il existe toujours le parking gratuit P1 du Palais des Expo et prochainement le P2. On compte donc quelque 2 000 places disponibles à la Ville Haute.