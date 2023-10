Charleroi: le marché du wi-fi urbain a du plomb dans l’aile

"À ce stade, le wi-fi a été déployé dans les maisons communales annexes, à l’hôtel de ville et au service des étrangers à Marcinelle. Le système y est fonctionnel et renseigné par la présence de pictogrammes dans les salles d’attente. Mais pour mettre en œuvre le plan que nous avions élaboré dans le cadre du marché public attribué à la société Win, nous rencontrons trois obstacles majeurs. Le premier, c’est l’obtention des autorisations pour l’installation de coffrets wi-fi en façade de bâtiments privés." C’est notamment le cas sur la place de la Digue où les propriétaires rechignent à marquer leur accord, par crainte de dégrader leurs biens. "Pour que le système soit opérant, les coffrets doivent être placés à une certaine hauteur, observe Éric Goffart. Actuellement, Win n’est pas en mesure de garantir une couverture digne de nom avec les autorisations obtenues." L’échevin souligne que le marché ne prévoit d’équiper ni la place du Manège, ni la place Vauban, à la Ville Haute.

"Le deuxième frein est d’ordre opérationnel", pointe-t-il. De fait, l’adjudicataire ne répond plus aux demandes de la Ville, ce qui suscite de l’inquiétude. Enfin, trois, la technologie évolue, au même titre que les pratiques. "Le prix des abonnements a baissé, les usagers peuvent désormais consommer des gigas à des tarifs très inférieurs à ceux d’il y a 3 ou 4 ans, indique Éric Goffart. Ainsi recourent-ils plus facilement à la 4G et très bientôt à la 5G (elle sera disponible dès 2024)."

"En plus de ce que nous avions budgété pour le wi-fi urbain, j’ai donc fait inscrire une ligne d’investissement supplémentaire pour équiper nos bâtiments communaux accessibles au public, poursuit-il. Nous allons donc davantage travailler sur l’indoor que sur l’extérieur. Dans ce cadre, nos services informatiques ont commencé à équiper des bibliothèques et centres pour seniors. Nous allons probablement devoir en modifier l’aménagement et la configuration des espaces pour les adapter aux nouvelles exigences de l’accueil."

Ce chantier est en cours, il va s’étaler dans le temps.