Montigny-le-Tilleul: dix lauréats pour le concours des générations italiennes

Pour la première fois, trois générations étaient réunies sur la scène de l’auditorium De Cooman, à Montigny-le-Tilleul, pour une finale inédite: Miss Italia Valonnia et Raggazzo in… Belgio, Mister Papa et Lady Mamma, Mister Nonno et Lady Nonna. Face au jury, 23 candidats ont défilé, dansé et parlé.

Quelques semaines après le décès de Toto Cutugno, un hommage a été rendu à l’auteur compositeur interprète italien, monument de la variété qui a créé des dizaines de tubes inoubliables. Et écrit pour les plus grands. Costumes, chorégraphies, musique et show au menu. "Nous avons pu découvrir un extrait du spectacle de la troupe Heritage qui sera à l’affiche de deux week-ends, à Marcinelle, les 7-8 et 14-15 octobre", rapporte Maria Di Donato.

Six lauréats ont été désignés à l’issue de leurs quatre passages devant les membres du jury: Ilona Di Maggio est ainsi sacrée Miss Italia Vallonnia 2023, et Alessandro Pagliardini Ragazzo in… Belgio 2023. Maria-Rosa Santoro et Federico Lombardi sont élus Lady Mamma et Mister Papa 2023, Colombina et Cosimo Pontilo deviennent Lady Nonna et Mister Nonno 2023. Le public a attribué quatre prix par catégories à Ilaria Charles, Feliciano Campanelli, Sonia Ipoliti et Nicolas Gravino.

Dans quelques semaines, l’ASBL Viale présentera une nouvelle édition de son concours de la chanson italienne. Toujours à Charleroi.