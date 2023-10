Dix nouveaux usagers par semaine à la buanderie sociale de Charleroi

Installée dans les infrastructures de l’abri de nuit Dourlet, la buanderie sociale du CPAS de Charleroi a accueilli l’an dernier près de 500 usagers différents. Elle a été conçue pour offrir, aux personnes précaires, des douches, sanitaires, équipements pour l’entretien de leurs effets personnels (machine à laver et sèche-linge), mais aussi un vestiaire avec des vêtements issus de dons de partenaires, particuliers et associations. Le lieu est ouvert lors de permanences en journée, comme c’est le cas de la buanderie du centre d’accueil de jour Comme chez nous, à la Ville Basse. "L’objectif est de garantir et faciliter l’accès à l’hygiène, explique le président du CPAS, Philippe Van Cauwenberghe. C’est une porte d’entrée à la fois pour nos usagers et les publics éloignés de nos dispositifs, qui vivent par exemple sous tente ou en squat." Lors de l’accueil, un travail d’accroche est réalisé. "Cela favorise une reprise de dialogue", poursuit-il. Le début, parfois, d’un processus de (ré)intégration sociale.