Charleroi: une bonne rentrée dans l'enseignement de promotion sociale

Si, pour l’année scolaire écoulée, on enregistrait quelque 3 500 inscriptions, il faut déjà en compter 700 de plus pour cette rentrée 2023-2024. Ce succès s’explique, bien entendu, pour les raisons évoquées plus haut, mais aussi par le fait que les cours ne s’étalent pas sur toute une année scolaire, sauf exception, mais sur base de modules de quelques mois.

L’enseignement s’adresse à un public qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire. La reconnaissance en fin de formation est aussi très appréciée. L’enseignement de promotion sociale délivre des attestations de réussite, des certificats et des diplômes reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. "La promotion sociale est un peu l’école de la seconde chance. C’est l’occasion de lancer sa carrière professionnelle ou de redéfinir celle-ci. C’est un projet de vie avec l’individu au centre des préoccupations. Nos huit établissements renouvellent sans cesse leur catalogue de formation afin de coller au mieux à la réalité du marché de l’emploi. De plus, de par sa grande souplesse organisationnelle, la promotion sociale sait coller au mieux aux impératifs de sociétés privées lors de partenariats, mais aussi des apprenants qui doivent souvent composer avec une vie de famille", explique Julie Patte, échevine de l’Enseignement et de la Formation de la Ville de Charleroi.

Être au plus près du marché de l’emploi signifie un renouvellement des formations proposées. Cette année, quelques nouveautés figurent au programme comme agent de pompes funèbres, premier commis de cuisine, auxiliaire de vente, langue des signes, des cours de cuisine, de caféologie et de cocktail, ou encore le street art.

Répondre aux défis modernes est aussi un des points défendus par l’enseignement de promotion sociale avec, notamment, des cours de community manager, couture avec le numérique et informatique pour tout débutant. L’enseignement de promotion sociale c’est aussi des partenariats non seulement avec le secteur privé mais également avec les organismes publics tels le CPAS ou la police, avec la préparation des étudiants aux épreuves théoriques et cognitives de sélection à la police. L’ECEPS de Marcinelle est aussi le seul à dispenser des cours destinés à obtenir son CESS, le certificat d’enseignement secondaire supérieur.

Info et contacts: https ://www.charleroi.be/annuaire/promotion-sociale-etablissements