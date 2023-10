Charleroi: des îlots de tri pour réduire la production des déchets

Comme l’explique l’échevin Mahmut Dogru, en charge de la propreté, dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, l’expérience a démarré en mai dernier. Elle s’inscrit dans le cadre d’une triple décision politique: l’interdiction de l’utilisation d’objets en plastique à usage unique sur le territoire wallon, le plan "zéro déchet" de la Wallonie et l’adoption par le parlement, en mars dernier, du décret traduisant les nouveaux objectifs et ambitions de l’Europe en matière de prévention (qualitative et quantitative), collecte sélective, circularité et valorisation (préparation au réemploi et au recyclage) des déchets.

Pour l’aider à mettre en place une écoteam chargée de sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques de tri, la Ville a recouru à l’expertise de l’ASBL Espace Environnement. Il est rapidement apparu que des améliorations s’imposaient. "Dans chacun des quatre sites pilote, nous avons supprimé les petites poubelles de bureau et installé des îlots de tri avec des consignes précises, explique l’échevin. On y incite les agents à reproduire chez eux ce qu’ils font sur leur lieu de travail. Depuis peu, des collecteurs à verre ont fait leur apparition. Nous avons commencé à organiser le tri organique et l’animation d’ateliers de sensibilisation au zéro déchet est inscrite à l’agenda. Les résultats observés sur les sites pilotes seront communiqués fin 2023, si la mise en place des tests a respecté le calendrier établi. Il sera alors prévu d’étendre les îlots de tri et la suppression des petites poubelles de bureau à l’ensemble de nos bâtiments communaux."

L’écoteam réalise actuellement l’inventaire des différents flux de déchets dans les bâtiments communaux afin de mettre en place des actions concrètes de prévention et de réemploi, par exemple favoriser les fontaines à eau, encourager les emballages réutilisables. Selon l’échevin, "l’analyse se termine et des actions sont déjà en cours d’étude de faisabilité. Celles que nous retiendrons seront communiquées à l’ensemble du personnel à l’aide de nos supports de communication interne."