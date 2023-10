Charleroi: des "Bons plans" proposés par les commerçants à 20 000 étudiants

"Nous entamons maintenant une campagne auprès de tous les opérateurs d’enseignement supérieur de Charleroi Métropole. Le nouveau campus urbain, bien sûr, mais aussi l’ensemble des hautes écoles actives sur le territoire (Condorcet, HELHa). Nous avons également prévu de contacter les directions d’établissements secondaires implantés dans ou à l’immédiate proximité du centre-ville, poursuit le président de Shop In C. L’objectif est de toucher près de 20 000 étudiants et élèves. Sur une page de son portait, l’association présente les offres selon huit catégories (cuisine, fast food, shopping, bars, cafés, activités de loisirs, arts, beauté, musique), avec des possibilités de sélection thématique. Nos membres ont droit à un visuel de leurs commerces avec une courte présentation sur notre page Facebook. Ils sont aussi géolocalisés. Les autres peuvent bénéficier gratuitement de l’affichage de leur offre et être repris dans le top hebdomadaire des bons plans."

Des affiches A3 et A2 vont être distribuées aux partenaires pour donner un maximum de visibilité à l’action. "Nous avons enfin fait imprimer des flyers à l’intention des jeunes", poursuit Fabrizzio Padovan. C’est la plus grosse opération de marketing mise en place par Shop in C depuis sa création, en 2022.