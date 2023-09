Tamines: un parking-silo près de la gare pour changer d’époque

Il s’agit de ce parking silo, à aménager sur 1/3 du site de l’ancien atelier Samera, à Tamines. Il était apparu dans le portefeuille des projets étiquetés Feder. Comprendre: finançables par le Fonds européen de développement régional (Feder). Et il réapparaît ce lundi soir par le biais d’une modification budgétaire. L’idée ? Créer un mobipôle où le parking-silo aspirerait le trop-plein de véhicules gâchant la vie du cœur de ville et, a fortiori, les voitures des navetteurs de la SNCB. L’actuel parking ferroviaire, rapidement saturé, et bientôt payant, n’est plus à la hauteur des enjeux.

Un projet à 3,5 millions. Recalé par l’Europe mais repêché par Sambreville, parce que c’est le projet alpha avant de s’attaquer à toute autre chose, comme réaménager la place Saint-Martin." Surprise au moment de voter. D’habitude, Écolo refuse. Là, il approuve, car" le gros du budget concerne le parking à silo et que nous sommes sensibles au développement de Tamines", souligne Jean-Luc Revelard.

Le projet trouve moins grâce aux yeux de Philippe Kerbusch (ex-Défi), qui s’abstient: "Prendre la moitié du produit de la vente de Brutélé pour faire un parking et vider les places, juste au cas où les gens changeraient leurs habitudes de mobilité, c’est beaucoup d’argent." Jean-Charles Luperto y voit au contraire un projet pertinent pour le futur, qui fait sens. "Oui, c’est beaucoup d’argent mais c’est globalement le montant du boulevard urbain (Auvelais) et c’est, selon nous, le préalable à un investissement massif sur Tamines", explique-t-il. Pour lui, ce parking silo a vocation à soulager la trop forte tension automobile, à reconfigurer la ville et à la faire changer d’époque. Et de développer sa vision: "Avant d’aller dans le sens de l’histoire et des souhaits exprimés par les citoyens, – sortir la voiture du cœur de ville, végétaliser les places et apaiser les rues par des piétonniers, il faut avoir une poche de stationnement. Il faut bien mettre les voitures quelque part", plaide-t-il.

Un parking appelé à muter en espaces de bureaux

Le projet engloutira la moitié du produit de la vente de Brutélé, cette "manne céleste tombée comme la providence", est convaincu le président, qui y voit un signe du destin: "Les mœurs en matière de mobilité vont évoluer, que ce soit volontaire ou contraint (par les prix des carburants et/ou des voitures). Je crois que des gens feront le choix de s’installer au cœur de Tamines pour pouvoir abandonner la voiture."

Ce parking-silo sera proportionné aux besoins d’aujourd’hui, et mutable. "Si on réussit le pari de diminuer le nombre de voitures, il faudra le faire évoluer en espaces de bureaux. Si les comportements ne changent pas, il restera un parking."

Pas convaincu, Philippe Kerbusch : "Je le conçois bien mais c’est votre projet, votre choix. Il peut vous satisfaire mais pas l’ensemble de la population."

Le bourgmestre a plutôt le sentiment de "s’inscrire dans une approche moderne de la ville, avec des espaces apaisés."

L’histoire dira si l’homme fort de Sambreville des années 2000 a été visionnaire.

Mais rien n’est fait. Sous tutelle budgétaire, Sambreville devra recevoir le feu vert de la Région avant de se lancer.