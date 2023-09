Aiseau-Presles: les bonnes nouvelles de la modification budgétaire

Commençons par le budget ordinaire. Présenté initialement en léger boni de 66 000 €, il avait accusé un mali de 47 658 € lors de la modification budgétaire n° 1. Pour repasser, cette fois, en net boni de plus de 256 000 €. Un résultat qui s’explique par une augmentation des recettes, en particulier un subside "Pollec" de 171 600 € qui permettra à la commune de poursuivre sa politique énergie-climat. La commune enregistre aussi une diminution de ses dépenses, notamment en faisant l’économie d’une indexation des salaires.

Le budget extraordinaire n’est pas en reste: il a dû intégrer une subvention wallonne de 456 266 € reçue dans le cadre de l’appel à projets "Maillage vert et bleu en milieu rural". "Il concerne le site de la Papinière et celui des Prés Burniaux, à Presles, explique l’échevin des Finances et de l’Environnement, Dominique Grenier. L’idée, c’est de renforcer le maillage écologique de cette zone pour empêcher d’éventuelles inondations comme celles que nous avons hélas connues en 2021." La commune devra cependant débourser 63 334 € en plus.

Ce n’est pas tout. Car la "MB2" a aussi été l’occasion d’intégrer au fonds de réserve un montant de plus de 3,1 millions€ provenant de la vente de l’intercommunale Brutélé. "Un véritable bas de laine qui servira à financer, si nécessaire, des infrastructures." L’échevin avance le centre Hortent Moraux et le terrain de foot de Roselies. Une étude est en cours, en concertation avec les parties intéressées. Observant aussi, par ailleurs, la vente de terrains en cours qui rapportera plusieurs centaines de milliers d’euros, l’échevin n’hésite pas à dire que le scénario financier sera idéal pour la prochaine majorité…

Un dispositif contre le harcèlement scolaire

Des écoles communales d’Aiseau-Presles sont confrontées au délicat phénomène du harcèlement scolaire. Il s’est déjà manifesté par des violences entre élèves, des discours interpellants de ceux-ci et les plaintes de parents pour de tels agissements. Les équipes éducatives ont déjà été renforcées afin d’y remédier. Mais le collège communal veut aller plus loin: il a proposé au conseil de conclure une convention de partenariat avec le Centre de référence et d’intervention harcèlement (CRIH), pour mieux réduire le phénomène et, mieux, de l’anticiper.

Le CRIH fournira un dispositif de lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, particulièrement pour l’école de Roselies. Le centre de référence proposera des formations ponctuelles, mais aussi un plan d’accompagnement complet pour les établissements souhaitant améliorer la prévention, la détection et la prise en charge des élèves en souffrance relationnelle. L’objectif principal du plan sera de mettre en place, au sein de l’école, une "cellule bien-être" (CBE). Elle aura pour mission de procurer un lieu d’écoute, d’organiser des actions de prévention, d’intervenir lorsque les situations sont de fiable intensité et aussi de relayer les situations plus difficiles auprès de la direction ou d’un service tiers.

Le plan s’étalera sur deux années, dès 2023. La première sera consacrée à la mise en place du CBE et d’une procédure de gestion des demandes, la seconde aux prises en charge concrètes et aux actions de prévention. Le coût s’élève à 7 000 €, subsidiables.