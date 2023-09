Ce jeudi soir, il devait valider un projet d’arrêté ministériel concernant les limitations de vitesse sur la nationale 912, reliant Spy à Jemeppe-centre en passant par Onoz.

Voilà des années que le danger des vitesses excessives des voitures y est pointé du doigt. De nombreux accidents, parfois graves, en attestant malheureusement. Actuellement, une fois hors de l’agglomération de Spy, on peut y rouler à 90km/h. La proposition de la ministre en charge de la sécurité routière, Valérie De Bue, est de la réduire… par endroits, a détaillé la bourgmestre Stéphanie Thoron: "À partir de la ferme de Goyet, on passerait à 70km/h sur 450m puis à 90 jusqu’à hauteur du service technique communal à Onoz où on serait à 70, puis à nouveau 90."

70km/h partout ?

Ce serait déjà mieux, mais la Commune devant donner son avis sur cette proposition, la majorité suggère qu’on aille un cran… moins vite encore: "On aimerait que la zone 50 soit prolongée jusqu’après les toutes dernières habitations, puis qu’on soit limité à 70 à l’heure sur tout le tronçon", explique encore Stéphanie Thoron. Dans la minorité, la conseillère Dominique Vandam soutient, soulagée: "Votre proposition rejoint la demande des riverains et les préoccupations de sécurité. Rouler à 90 à hauteur du parc à conteneurs et de l’EHoS (Espace de l’Homme de Spy), c’est beaucoup trop." Elle aimerait par ailleurs qu’on puisse notamment, rendre accessible le trottoir en face de l’EHoS en dégageant la végétation et que des radars préventifs soient fréquemment placés. Pour le groupe PepS, Christophe Sevenants est aussi d’accord avec la majorité: "Mais ne pourrait-on pas aller encore un peu plus loin en allongeant la zone 50 au-delà des maisons ? demande-t-il." On anticiperait ainsi sur de futures nouvelles constructions et une évolution de l’agglomération. Délicat, estime Stéphanie Thoron: "Pour que notre demande soit acceptée, il faut qu’elle soit réaliste. Elle ne croit pas que la Région puisse valider une zone 50 plus large sur base d’une urbanisation putative :" Mais s’il faut refaire une demande à l’avenir en cas de nouvelles constructions, on le fera."

Sérénité budgétaire ?

En début de séance du conseil, on a par ailleurs débattu d’une dernière modification budgétaire pour l’année en cours. "Elle est liée à des coûts énergétiques qui augmentent et également à des éléments techniques comptables ou à de nouveaux frais qui apparaissent," a détaillé l’échevin des finances, Vincent Vanrossomme. Ces ajustements des dépenses et recettes prévus d’ici la fin 2023 ne changent pas tellement la tendance, dit-il: la Commune gardera en bout de course un boni d’environ 400.000€.

"Est-ce que ce vous vous sentez serein avec ce boni ?", l’a questionné Christophe Sevenants. "Tant qu’on est en positif et qu’on peut mener nos projets, oui," l’a rassuré l’échevin. Mais l’élu PepS ne partage totalement cette "zen attitude" de la majorité: "Ce boni de 400.000€, on le doit au fait que la Commune a perçu pour 2023 14 mois sur 12 d’impôt sur les personnes physiques (NDLR: sa part lui étant versée par le Fédéral), ce qui n’arrivera pas l’année prochaine. Et il vient aussi de la taxe que nous avons levée sur les égouts, donc de la poche des citoyens." Sans cela, on n’aurait pas eu de boni. Pire, relève Christophe Sevenants: l’an prochain il faut s’attendre à de gros dégrèvements d’impôts, donc à moins de recettes à ce niveau. "Et si ça se produit, on sera en mali et on se retrouvera sous tutelle", prédit l’élu de la minorité, qui déplore que la majorité ait, il y a quelque mois, refusé le prêt "Oxygène" de la Région wallonne. Il amenait 20 millions sans intérêt. Argument du collège à l’époque: ce prêt était en quelque sorte conditionné à une forme de contrôle de tutelle par la Région sur l’usage de l’argent prêté. "Vous m’avez répondu à l’époque que vous vouliez garder une marge de manœuvre et que c’était un choix politique," rappelle Sevenants à la bourgmestre. Stéphanie Thoron confirme: "Oui, c’était notre choix et nous l’assumons." On verra si le prix de la liberté valait la peine ou si, à se retrouver in fine de toute façon sous tutelle, Jemeppe n’aura pas doublement perdu en refusant le prêt Oxygène…