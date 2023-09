Cloquet, l’ancien patron de l’aéroport de Charleroi, rejoint les Engagés pour les élections régionales

C’est au début de cette année, lors d’un petit-déjeuner avec Maxime Prevot et Jean-Luc Crucke qu’il dit avoir découvert le projet des Engagés. "J’y ai reconnu mon ADN de libéral social, mon souci de rassembler plutôt que de diviser et l’idée d’y adhérer a lentement fait son chemin", explique celui auquel le MR avait proposé en 2020 le poste de secrétaire d’État à la Digitalisation, à la Simplification administrative et à la Protection de la vie privée finalement confié à Mathieu Michel. Courtisé par plusieurs partis, c’est en prenant des risques que le carolo a décidé de se lancer. Il sera en effet candidat tête de liste aux régionales dans la circonscription de Charleroi-Thuin, où il a vu le jour, grandi et vécu cinquante ans. La loi l’autorise à s’y présenter tout en étant domicilié ailleurs, en l’occurrence dans le Brabant wallon. Sur sa route, il aura de solides adversaires… A commencer par Thomas Dermine au PS. Le pays noir et le sud Hainaut, ce sont ses terres de cœur. Sous le maillot des Engagés, il s’y mettra au service des causes qui lui tiennent à cœur, soit l’Emploi, la Formation et l’Economie. "Sans oublier l’Energie que je connais en tant qu’ingénieur énergéticien." Il le fera dans un esprit de concertation avec les acteurs du changement. "Je ne viens pas en politique par ambition personnelle ou pour régler des comptes. Et je le fais sans aucune certitude d’être élu, la partie n’est pas jouée d’avance, loin de là. Toutefois, le football (NDlR: qu’il a pratiqué comme semi-professionnel au Sporting en D1) m’a appris qu’on ne monte jamais sur un terrain pour perdre le match", sourit-il. "Si nous ne gagnons pas, j’aviserai au lendemain du scrutin, en étant dans tous les cas fier et honoré d’avoir pu défendre des valeurs qui me ressemblent". La politique, il ne la connaît que de l’extérieur, même s’il a occupé des fonctions pour le compte du MR qui l’avait désigné dans des conseils d’administration. "Je n’ai pas peur d’apprendre. Je vais continuer à le faire comme c’est le cas depuis toujours." Pour lui, pas question de se présenter aux communales dans une entité de Charleroi Métropole. Il promet de soutenir néanmoins la liste carolo emmenée par l’échevin en charge de la Voirie et du Numérique Éric Goffart.

Le député wallon sortant des Engagés n’est pas mis à l’écart: comme il nous l’a confirmé, Julien Matagne sera premier suppléant sur la liste fédérale du Hainaut emmenée par Jean-Luc Crucke. Il entend également jouer un rôle d’importance dans sa commune de Gerpinnes dont il était premier échevin en début de mandature.