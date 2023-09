Charleroi: près de 7 000 permis de détention d’animaux délivrés en un an

Les commerces, refuges et élevages doivent demander à toute personne qui souhaite adopter, acheter ou recevoir un animal de compagnie de fournir cet extrait de fichier central. La disposition concerne les chiens et les chats, mais aussi les hamsters, les oiseaux, les poissons, les poules, les chèvres, les reptiles et les NAC (nouveaux animaux de compagnie). Durant la même période, deux déchéances du droit de détenir des animaux ont été prononcées, dont l’une pour un auteur de cruauté condamné à un an de prison ferme par le tribunal. Une première pour Charleroi.

L’échevine l’a souligné dans sa réponse: sous cette mandature, la Ville a mis en place (et c’est l’une des seules) un service de bien-être animal, qu’elle a doté de moyens humains et financiers. Il se compose de trois agents: la vétérinaire communale, un agent constatateur disposant de pouvoirs de police judiciaire en environnement et un auxiliaire administratif. Ce service gère notamment les plaintes de maltraitance/négligence animales qui émanent de la police, de l’unité Bien-être animal du SPW, de la Société royale protectrice des animaux de Charleroi, de diverses autres associations et des citoyens et citoyennes.

Lorsqu’une plainte arrive, une visite est organisée sur les lieux avec ou sans appui policier. Si l’infraction est établie, l’agent constatateur rédige alors un PV et procède le cas échéant à des saisies. Il en informe le parquet compétent, à Tournai, et la fonctionnaire sanctionnatrice régionale pour les suites éventuelles: il peut s’agir d’amendes, de condamnations pénales ou de retrait de permis de détention à titre provisoire ou définitif.