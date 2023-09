Des réponses positives sur le commerce châtelettain

Quel est l’avenir du centre-ville de Châtelet ? Question maintes fois posée au fil des années. Et que le groupe Écolo a jugé utile de reposer lors de la dernière séance du conseil alors que l’ouverture partielle du Frunpark, à Châtelineau, approche. Les réponses faites par l’ASBL Châtelet Centre-ville, lues par l’échevin du Commerce Alpaslan Beklevic, ont apporté un certain nombre d’informations, souvent rassurantes… dans un contexte qui n’est plus resplendissant depuis longtemps.