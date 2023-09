Charleroi: une semaine pour sensibiliser au long combat contre l’illettrisme

Or, malgré les efforts déployés depuis des lustres, des décennies, les statistiques demeurent: "Environ 10% de la population adulte en Fédération Wallonie-Bruxelles ne sait pas lire ou a des difficultés pour lire ou comprendre l’écrit", poursuit le directeur qui parle de "noyau incompressible". Certes, à l’entendre, la digitalisation de plus en plus présente n’arrange rien pour une partie de cette population, à la fois confrontée à la difficulté de lire et d’utiliser l’informatique, ne pouvant recourir que trop peu à une aide humaine. Mais Thierry Tournois avance d’autres explications.

Pour lui, encore trop de jeunes connaissant des difficultés dans l’enseignement ordinaire sont dirigés vers d’autres filières sans que cela soit justifié, "parfois seulement pour des raisons comportementales". Des jeunes qui ne sont pas à leur place, résume-t-il, et qui finissent par décrocher complètement. Ce qui, observe encore le directeur, les fait passer à côté de l’apprentissage de la langue, indispensable pour d’autres cursus. "C’est aussi déjà vrai pour les enfants qui échouent à leur CEB et qui se retrouvent sur une voie où ils n’auront pas leur CEB." Le directeur parle de "problème d’organisation de l’enseignement", ajoutant toutefois que "le pacte d’excellence va dans le bon sens". Pour expliquer cette stagnation, il pointe par ailleurs des faits d’ordre sociologique, comme la propension de certains milieux défavorisés à ne pas inciter aux études.

Qu’à cela ne tienne, la Funoc poursuit son combat, en particulier aux côtés du réseau Lire et écrire. Et cette "semaine de l’alpha" sera l’occasion "d’attirer l’attention sur cette problématique importante dont on parle peu". D’abord pour dédramatiser le problème aux yeux du public concerné et éviter la honte d’aller suivre une formation. "Il s’agit aussi de sensibiliser le grand public à ce problème dont les causes ne sont pas seulement individuelles mais aussi sociétales. Et puis, bien sûr, il s’agit d’attirer l’attention des pouvoirs publics."

Ainsi, ce mardi 26, un "déjeuner de l’Alpha", fourni par Oxfam et animé par le journal d’éducation permanente L’Essentiel, aura lieu à la Funoc. Et jeudi, un rassemblement régional aura lieu au Quai 10, côté Parc, où sera projeté le film de Mélanie Auffret Les Petites Victoires. Pour les stagiaires en alphabétisation de la Funoc, et tous les autres.